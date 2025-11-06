AI泡沫化？ 美股道瓊跌近400點、納指挫近2%、台積電ADR跌1.5%

美股道瓊工業指數6日下跌398.70點，台積電ADR續跌1.50%。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 市場憂心人工智慧（AI）相關企業估值過高，AI類股再度面臨拋售壓力，美國股市4大指數6日收盤全部下跌，道瓊工業指數下跌398.70點、0.84%，標普500指數下跌1.12%，那斯達克指數下跌1.9%，費城半導體指數下挫2.39%，台積電ADR續跌1.50%，收在289.24美元。

綜合外國媒體報導，自去年11月以來，人工智慧概念股波動不定，晶片製造商高通公布季度業績優於預期，但未來可能失去與蘋果的業務，股價跌3.63%。週三表現突出的AMD股價跌7.27%，帕蘭泰爾和甲骨文分別下跌6.84%和2.6%。輝達跌3.65%，Meta下跌2.67%。

第三季財報季接近尾聲，標普500指數成分股公司中已有424家公布，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的最新數據，其中83%的公司表現超出預期。此外，對勞動力市場狀況的擔憂加劇股市回測，數據顯示10月裁員總數超過15.3萬人，幾乎是9月的3倍，比去年同期高出175%，是22年來10月份的最高紀錄，今年也有可能是2009年以來裁員情況最嚴重的一年。

美股6日收盤，道瓊工業指數下跌398.70點或0.84%，收在46912.30點。標準普爾500指數下跌75.97點或1.12%，收在6720.32點。以科技股為主的那斯達克綜合指數挫跌445.81點或1.90%，收在23053.99點。費城半導體指數下挫171.87點或2.39%，收在7018.39點。

