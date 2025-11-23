AI泡沫化？ 蘇姿丰：只擔心投資不夠
根據《華爾街日報》報導，超微（AMD）執行長蘇姿丰接受媒體訪問時表示，不斷增長的人工智慧（AI）市場是「一個巨大的機會」，不擔心AI泡沫，大家還沒有真正看到這項技術的威力，投資不夠反而比較危險。
蘇姿丰表示：「我並不擔心AI泡沫。我真的相信，抱持這種想法的人有點太短視了。他們沒有真的看到這項技術的能耐。」她也認為願意下「大膽賭注」的人正在獲得回報，包括股價的飆漲和市占率提升，科技公司對AI的應用才剛起步。
蘇姿丰指出，「現在並非擔心自己是不是投資過度的時候。在我看來，頭資不足比投資過度要危險得多」。一年前，蘇姿丰預測AI晶片市場到2028年將達到每年5000億美元。但近期把預測翻倍，AI和資料中心運算市場到2030年將達到每年1兆美元。
她透露，公司目前正與多家客戶洽談規模類似OpenAI協議的交易，超微將提供足夠的MI450晶片，讓OpenAI部署6GW容量的資料中心。分析師表示，超微能否從輝達（Nvidia）手中搶走市占，必須順利實現明年MI450的發布，並向市場證明能夠提供OpenAI所需的全部算力。
科技分析公司D.A. Davidson分析師Gil Luria表示：「到目前為止，資料中心幾乎完全是輝達的市場，超微有機會拿下更有意義的份額。」此外，超微有個優勢不容小覷，同等級硬體產品比輝達最多便宜20%。
