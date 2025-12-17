AI泡沫化？ 龔明鑫指仍在初升段：明年人均GDP將破4萬美元

經濟部長龔明鑫16日出席由經濟日報與台灣大學共同主辦的「2025/大師論壇」，他在專題演講表示，在AI（人工智慧）需求持續強勁帶動下，台灣出口動能可望延續，明年商品出口有望突破6600億美元，在人均所得方面，依主計總處預測，今年每人GDP將突破3.8萬美元，明年一定會突破4萬美元再創新高。

在人均所得方面，龔明鑫轉述主計總處預測指出，今年台灣每人GDP突破3.8萬美元，創下歷史新高，明年更將正式跨越4萬美元門檻。即使在國際局勢動盪的背景下，台灣經濟表現仍相對突出，且長期趨勢穩健向上。展望明年，主計總處預估明年商品出口年增率為6.32%，規模可望突破6600億美元。

龔明鑫認為，在AI等新興科技持續帶動下，出口成長幅度「可能有一點被低估」，實際表現仍有上修空間，對後續經濟動能抱持審慎樂觀態度。針對外界關注AI是否出現泡沫化或進入成長高原期，龔明鑫強調，從目前各項數據來看，AI產業「看起來好像還不是」，整體發展動能仍相當強勁。

龔明鑫引述國際數據公司（IDC）預估提到，至2029年全球AI市場規模將成長至約新台幣38兆元。龔明鑫強調，從長期趨勢來看，AI仍處於發展的「初升段」，未來成長動能持續存在，而AI在產業與經濟發展中扮演關鍵角色的趨勢不會改變，將持續影響全球產業與競爭格局。