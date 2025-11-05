AI泡沫升溫美股暴跌 日股嚇傻5萬點失守

受4日美股大跌拖累，5日開盤的日本股市，高科技類股重挫，盤中跌破5萬點關卡，跌幅深達4.65%。

東京股市日經指數今（5）日早盤大幅下跌，盤中大跌超過2400點，失守5萬點大關。分析指出，日股受到前一夜美股收跌拖累，賣盤佔據優勢，投資者的「居高思危」心理，也令日本股市賣壓出籠。

據瞭解，因為美國先前各大投資銀行執行長，都異口同聲呼籲小心AI泡沫，使得美股投資人紛紛獲利了結，造成美股大跌，尤其是先前備受追捧的人工智慧類股與半導體類股，跌勢慘重。

日經指數早盤收在49104.05點，比4日下挫2393.15點，跌幅4.65%。

日經指數最近一直在高點附近徘徊，因此引發了一波獲利盤。而在今天大跌的科技類股中，股價水準較高的半導體檢測設備巨頭「愛德萬」，及軟銀集團等的股票，被大量拋售。