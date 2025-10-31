AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投資人可能瘋狂到什麼地步。如今，人工智慧（AI）泡沫似乎也冒出一個凸顯AI投資狂潮多愚蠢的具象化表徵：韓式炸雞。

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在首爾連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」飲啤酒、吃炸雞的影片和照片，近日在網路上瘋傳。同桌聚餐的是三星電子董事長李在鎔，以及現代汽車集團執行董座鄭義宣。

散戶投資人見狀，馬上聯想到可能受惠的AI概念股。由於Kkanbu是未上市公司，投資人轉而押寶對手炸雞連鎖店的股票，使經營「橋村炸雞」的Kyochon F&B股價31日一度狂飆20%。禽肉加工業者Cherrybro股價盤中也飆漲30%至漲停板，當天成交量大約是日均值的200倍。

AI榮景與炸雞有關聯嗎？眼前所見的現象顯示，此刻只要與AI題材沾上邊，不論關聯性有多牽強，頓時也躍為股市當紅炸子雞。

另一明顯實例是美國燃料電池製造商Bloom Energy，今年預估稅前盈餘僅8,350萬美元，但年初迄今股價已飆升475.6%，使過去一年來漲幅達到1,166%，市值超過300億美元，與聯合航空、阿塞洛米塔爾、卡夫亨氏等老字號企業旗鼓相當。

這些都是AI泡沫的徵狀。另一明顯證據，可見於AI公司之間盤根錯節的關係。

摩根士丹利分析師指出，AI產業日益形成一種循環迴圈——供應商透過股權投資提供客戶融資，客戶投資供應商，彼此之間又簽訂營收共享協議。這種環環相扣的關係，既讓投資人難以評估真正的經濟效益如何；萬一某個環節出差錯，還可能引發骨牌一個挨一個倒下的連鎖反應。

這些錯綜複雜的資金安排，使客戶購買力提高到超出自己現金流所能支應的水準。客戶太集中化，大大地升高交易對手方支付風險，也可能危及營收成長，畢竟營收成長最後仍要靠AI計畫能否成功轉化為獲利。營收共享安排，則使營收品質和整體AI需求籠罩一層迷霧。採購協議則使需求顯得虛胖。

