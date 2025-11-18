AI泡沫將破裂？Google執行長：沒公司能倖免
[NOWnews今日新聞] 投資人對於AI泡沫的疑慮正在升溫，Google母公司Alphabet的執行長皮查（Sundar Pichai）接受《BBC》獨家專訪時直言，當前的AI熱潮存在一些「非理性」成分，並警告當AI泡沫破裂時沒有公司能夠倖免，「包括我們自己」，但皮查也補充說Google能夠挺過這場潛在的風暴。
根據《BBC》報導，皮查在專訪中暢談現今AI熱潮的方方面面，將當前的AI繁榮與1990年代末期的網路泡沫相比，認為AI就像網路一樣絕對是對人類影響深遠的科技革命，然而，AI熱潮「既有理性的成分，也有非理性的成分」，所以目前市場對於相關產業可能會「過度反應」。
皮查直言，若AI泡沫破裂，「我認為沒有哪家公司能夠倖免，包括我們自己」，但是由於Google本身具有從模型到AI尖端科學等包攬一系列技術的獨特模式，所以將更有能力應對AI市場的任何動盪，挺過潛在的風暴。
重申AI發展對能源需求巨大
皮查說到Google正致力於在英國進行大規模投資，不過，發展AI將伴隨著巨大的能源需求，皮查強調包括英國在內，各國政府需要採取行動，來擴大能源基礎設施規模，以避免能源成為AI發展的限制。
皮查承認，AI對能源的巨大需求對於達成淨零排放的氣候目標構成挑戰，但是「我們將不得不克服社會動盪」，且AI也可能帶來新的技術與新的機會，能夠適應AI工具的人最終「會做得更好」。
不要盡信AI
雖然Google本身就是最具代表性的AI巨頭，但皮查強調不要「盲目相信」AI所說的一切，皮查呼籲人們把AI當作工具的一種，與其他工具結合使用，因為即使是最先進的AI目前依然容易出現一些簡單的錯誤。
對於未來是否會出現壟斷AI技術造成「獨裁統治」，皮查認為如今的AI生態系存在許多互相競爭的公司，「如果只有一家公司在開發AI技術，而其他所有人都必須使用它，我會對此感到擔憂。但我們現在遠遠並非處於這種情況」。
