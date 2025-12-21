AI泡沫將至？這科技大廠「有業績卻沒股價」 專家曝警訊：投資人開始調節了

跨國銀行德意志銀行18日發布針對客戶所做的最新 調查，調查客戶認為何種因素對2026年的市場穩定構成最大風險？其中，有57%的受訪者將「科技泡沫破裂」列為風險，位居榜首。排名第二則是「新任聯準會主席力推大幅降息，引發市場動盪」，27%。第三則是「私募股權投資」，22%。萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道影片表示，57%預測科技泡沫破裂為明年最大風險，創立了該調查有史以來，單一事件的最高比重，很少見。這將產生兩個結果，首先，他以多年經驗預測，大多數人認為會發生的事情，不會發生。但是，萬一發生將很嚴重。

蔡明彰指出，該調查於去年預測今年最大風險為「全球貿易戰」39%。當時美國總統川普已經勝選，但尚未就職。結果顯示預測準確，川普於今年4月實施對等關稅，全球股市重挫。但還好川普TACO（形容川普在宣布強硬關稅後，因市場反應或為了談判而退縮、妥協的現象,Trump Always Chickens Out），因此股市反而落底後大漲。

蔡明彰續指，因此，若假設該調查對明年預測準確，明年最大風險果然是AI泡沫，那該如何應對？他提出以下應對方案。首先，「高漲幅AI股減碼」，將近幾年漲幅大的AI股適度獲利了結，降低持倉風險。

蔡明彰表示，輝達AI伺服器供應廠商，台灣廣達電腦股份有限公司，今年前三季已經賺了超過一個資本額。這麼賺錢，怎麼今年是負報酬？廣達在ChatGPT問世隔年（2023年），股價漲幅達210%，但現今投資人認為AI已經到達天花板，便開始調節，因此，廣達今年便有業績但沒股價。

蔡明彰說道，第二個方案則是「科技股轉入低基期成長」，調整科技股組合，鎖定目前低基期但預期2026年具成長動能之標的。電子股依舊是台股重點，所以要將資金轉入低基期電子股，也就是過去幾年比較沒有漲的，但重要前提是，它必須2026年能具顯著成長，因此並非鼓勵投資所有低基期。第三個方案便應「關注低基期非電子轉機」，開始留意非電子產業中處於低基期，且2026年有產業轉機的潛力股。明年只要AI泡沫，資金一定轉入非科技股。

蔡明彰認為，若明年俄烏戰爭停止，展開烏克蘭境內重建，許多非電子股將有春天。而川普2026年1月將宣布新任聯邦準備理事會主席，若影子主席與現任主席鮑爾政策對立，金融市場將提前反應並劇烈動盪。



