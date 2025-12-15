AI泡沫憂慮再起、科技股全面下殺 台積電跌回1450元 台股失守兩萬八關卡
近期市場對於AI泡沫擔憂再起，上週五美股納斯達克指數、標普500指數皆下跌超過1%，個股影響更大，博通崩跌11.43%，輝達也下跌3.27%，台股早盤也受到影響，台積電下跌約2%，加權指數下跌超過400點，失守兩萬八千點大關。
美國科技大廠甲骨文（Oracle）先前所公布的財報讓市場重新檢視科技股估值，並思考AI投資對於資本支出回報的疑慮，AI泡沫說法再起，ASIC大廠博通公布財報後同樣大跌超過11%，市場不安情緒襲來。
台股早盤同樣受到影響，科技股全面領跌，加權指數下跌約400點來到約27800點。台積電下跌30元，下跌約2%，股價來到1350元，鴻海下跌4.5元，跌幅1.98%，股價來到222.5元，台達電下跌12元，跌幅1.27%，股價來到926元，聯發科下跌5元，跌幅0.35%，股價來到1400元。
封測龍頭日月光下跌6.5元，跌幅2.66%，股價來到237元，緯穎重挫160元，跌幅3.63%，股價來到4245元。
