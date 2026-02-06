AI泡沫憂慮緩減 道瓊首次站上5萬點、輝達大漲近9%

2026.2.6，美國道瓊工業指數首次站上5萬點大關。路透社



美國一項權威預測指出，今年全球半導體銷售額將達到1兆美元，緩解投資人對AI泡沫的疑慮，美股週五（2/6）應聲大漲，道瓊工業指數首次突破5萬點。AI晶片設計龍頭輝達股價也飆漲近9%。

美股前幾天因投資人憂慮企業投注發展AI規模過大而出現拋售潮，這股悲觀情緒在週五這天似乎一掃而空。美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）週五表示，2026年全球半導體銷售額預計將達到1兆美元大關，其中又以輝達（Nvidia）、超微（AMD）與英特爾（Intel）等生產的高階運算晶片的成長最大。

廣告 廣告

市場氣氛改善及投資者趁低吸納，刺激紐約股市強勁走升。道瓊斯工業指數首次突破5萬點關口，收盤報50115.67點，漲幅2.47%。標準普爾500指數上漲133.90點，或1.97%，收在6932.30點。以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，或2.18%，收在23031.21點。

2026.2.6，美國道瓊工業指數首次站上5萬點大關。路透社

輝達股價漲近8%，市值增加3250億美元，博通漲逾7%，特斯拉漲逾3%，美超微大漲1%，超微AMD、科磊漲幅均超過8%，英特爾、ASML漲4%。亞馬遜下跌超過5%，Google跌逾2%。

更多太報報導

金融時報：中國警告美國勿對台軍售 否則川普訪中可能破局

SIA：2026全球半導體銷售預計達1兆美元

美伊核談判結束 投資人鬆口氣國際油價走跌