AI泡沫狼來了講久就成真！ 法人示警：台股見3萬點要明年
「AI泡沫狼來了」講久就成真！美股面臨估值泡沫和資金集中風險，近期指標性個股如輝達、微軟持續回檔，也牽動亞股進入震盪，台股跌破月線，投信法人表示，美股拉回屬於漲多調整，但台股上半年從低點起漲就飆升了1萬點，雖然有長線題材護體，但真正要見到3萬點大關，恐要到明年了。
永動機+AI硬體升級 業者看好剛性需求產生
AI伺服器GPU和ASIC驅動明年重大設計升級！美系外資表示， 輝達Vera Rubin平台將在明年下半年推出，機櫃需求預計將從今年約2.8萬台暴增翻倍至少達6萬台。電源解決方案價值到2027年可能增長超過10倍，其中，液冷散熱方案成為標配，PCB/基板、高速互聯零組件同步規格升級，AI伺服器硬體供應鏈價值將被重估。
矽智財（IP）廠安謀Arm策略暨生態系執行副總裁Drew Henry 說明，泡沫化產生通常是資本支出沒被善用，但目前AI算力都已被使用，因此不認為這次AI週期進入泡沫化，AI是剛性需求將推進全球GDP翻倍上看10%成長力道。
資本市場面臨利多不漲 其實資金小泡沫已至
投信高管指出，隨著大廠陸續開出AI資本支出，狂送利多，股市雖不預設高點，但只要出現利多消息不長，其實泡沫化風險就已來臨。雖然台股目前還沒有過熱的問題，然而上半年底點起漲就已達1萬點，AI族群一枝獨秀，但非AI族群仍是欲振乏力，因此真正要看到3萬點大關，恐要到明年。
投信投資長也說明，明年台股在AI持續領頭帶動，加上非AI 如手機、PC等消費性電子回溫，獲利成長有望不輸AI族群，上看兩成水準下，應可激勵台股再度向上。
台股短線11月獲利賣壓或增溫
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，代台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。
廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。
從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第3季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳，因此即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。
