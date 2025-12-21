AI泡沫疑慮升溫？ 法人：2026變數多投資「這樣選」

AI將重塑產業結構，並創造長期成長動能。（圖／報系資料照）

即將邁入2026年，華爾街普遍對美股連漲4年寄予厚望。外媒卻分析，人工智慧（AI）是支撐美股的投資主軸，也是投資者信心的核心來源。AI將重塑產業結構，並創造長期成長動能，但相關風險也隨之出現。

若AI的商業化進展不及預期，企業獲利將面臨下修壓力，市場緊盯在尚未產生相應利潤之前，AI相關資本支出是否已接近高點。摩根大通財富管理公司執行長Kristin Lemkau表示：「AI有望重塑產業格局與投資機遇，但同時也伴隨著市場過度追捧的風險。」

市場普遍押注通膨將持續降溫，政策利率也將逐步下調，一旦債券殖利率上升，股票的折現率也會隨之提高。但對於押注利率環境寬鬆的投資者而言，突發狀況往往會帶來負面影響。

富邦投顧董事長陳奕光對此表示，美股七大科技公司（亞馬遜、微軟、Meta、Alphabet、甲骨文、蘋果、特斯拉）的資本支出年增率維持高成長，但企業獲利年增率，以及每投資1元所產生的營收與獲利，卻仍未出現明顯成長趨勢，甚至明顯下滑。這些關鍵指標，將在2026年成為市場衡量AI熱潮續航力的觀察焦點。

多數機構皆表示，2026年挑選AI股的思維必須調整，從高度關注AI巨頭，調整為細心挑選「更多元、更明確的AI受惠產業」。

