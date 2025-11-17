AI泡沫疑慮升溫？軟銀後又一大咖清空輝達

▲輝達持股近期遭大咖賣出，軟銀之後，Palantir共同創辦人Peter Thiel又是一例。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 根據彭博報導，最新13F文件顯示，PayPal與Palantir共同創辦人、矽谷重量級投資人彼得・提爾（Peter Thiel）的宏觀對沖基金Thiel Macro LLC，在第三季完全清空所持的輝達（Nvidia）持股。

文件顯示，該基金出售53萬7742股輝達股票，以9月30日收盤價換算，市值約1億美元。這項動作發生在日本軟銀集團10月宣布出售手中輝達持股、套現58.3億美元之後，顯示大型科技投資人近期頻頻減碼AI指標股。

提爾過去對AI的樂觀程度並不像軟銀創辦人孫正義那麼高，但兩人都選在市場熱議AI泡沫風險之際，選擇拋售全球市值最高企業之一的持股。

自9月底以來，輝達股價僅上漲約 2%。彙整909家對沖基金的13F資料顯示，市場對輝達的看法依舊分歧，有161家基金加碼，但也有160家減碼。AI企業持續以高成本募資、燒錢，但具體商業模式與獲利化能力仍未完全證明，投資情緒呈現明顯分裂。

提爾未回應彭博的電子郵件與訊息請求。

從最新申報來看，Thiel Macro目前主力持股包括蘋果、微軟，以及部位減少的特斯拉。此外，提爾也透過創投布局多家AI相關新創，例如美國本土被視為輝達潛在對手的Substrate，以及 Mercor、Cognition AI等AI新創。

