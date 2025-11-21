AI泡沫疑慮徘徊不去 科技領跌亞股全面挫低

（中央社香港21日綜合外電報導）隨著投資人持續憂心人工智慧（AI）泡沫，加上最新就業數據對市場預期美國降息心理帶來打擊，引發華爾街股市賣壓拖累，亞洲股市今天在科技股領跌下，大幅挫低。

法新社報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）亮麗的財報表現，似乎暫時緩解投資人對AI投資恐過頭的憂慮，但市場樂觀氣氛未能延續。隨著外界對科技股帶動的漲勢是否已走到盡頭的警告聲浪升高，投資人愈來愈擔心股市可能進入修正。

美國最新數據顯示，9月新增就業人數雖增加，但失業率同步攀升。這項數據並未改變市場普遍預期美國聯邦準備理事會（Fed）下月決策會議將維持利率不變的心理。

決策官員目前聚焦於居高不下的通膨。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在內的Fed官員近來偏向鷹派談話，也降低投資人預期降息的心理。

亞洲股市今天在科技股重挫拖累下全面走跌。韓國三星電子（Samsung Electronics）重挫5.8%，另一家記憶體晶片大廠SK海力士（SK hynix）暴跌8.8%。台灣晶圓代工龍頭台積電大跌4.8%，日本軟銀集團（SoftBank）重摔逾10%。

東京股市收盤挫逾2%，台北與首爾股市跌幅超過3%，香港與上海股市跌幅也超過2%；雪梨、新加坡、威靈頓股市亦收跌。（編譯：劉淑琴）1141121