AI泡沫疑慮拖累美股 台積電ADR跌4.17％、台指期盤後暴跌

美股週五收盤下跌，科技股普遍疲弱，台積電ADR跌4.17％。台指期盤後下跌561點、跌幅1.98%，收27729點。（示意圖：motion elements）

市場擔憂通膨過高及人工智慧（AI）泡沫，美股週五收盤下跌，科技股普遍疲弱，投資人對AI相關企業的投資回報持更謹慎態度，其中科技大廠博通股價重挫逾11%，成為盤面焦點。儘管該公司公布了優於預期的財報與本季強勁財測，但投資人仍對科技企業在AI相關投資回報感到疑慮。

綜合外媒報導，博通獲利優於預期，但這家晶片製造商警告，低毛利率的客製化AI處理器銷售增加正壓縮獲利能力，同時也沒辦法說明AI投資何時會有回報，引發投資人疑慮，12日暴跌11.44％，拖累相關晶片股，台積電ADR跌4.17％、收292.14美元；輝達跌3.28％、收174.99美元。

受科技股影響，週五美股主要指數中，費城半導體指數跌幅5.10%最為明顯。大型科技股如輝達亦面臨賣壓下跌3.27%，而台積電ADR也受到拖累，收盤大跌4.20%。反映出AI板塊短期內仍承壓。台指期盤後下跌561點、跌幅1.98%，收27729點。

道瓊工業指數收48458.05點，跌245.96點，跌幅為0.51％。那斯達克指數收23195.17點，跌398.69點，跌幅為1.69％。標普500指數收6827.41點，跌73.59點，跌幅為1.07％。費城半導體指數收7033.57點，跌377.92點，跌幅為5.10％。