AI泡沫疑慮賣壓湧現! 三大法人賣超台股710億元 外資兩天共賣超逾千億

受市場對AI題材評價過高疑慮升溫，美國科技股重挫拖累市場信心，台股今天賣壓湧現，加權指數收盤下跌330.28點，終場收在27536.66點，三大法人合計賣超達710.82億元，其中外資賣超595.01億元，合計兩天賣超逾千億元，成為沉重賣壓來源。

根據證交所盤後統計，三大法人今天合計賣超達710.82億元，其中自營商賣超149.23億元，投信買超33.42億元，外資賣超595.01億元。

值得注意的是，外資兩天來共賣超台股逾千億元，外資概念股首當其衝，台積電連二天下挫，總計股價跌幅3.04%。台股也連續2天回檔，不僅月線失守，若再無利多激勵，下一步恐陷入季線保衛戰。

受市場對AI題材評價過高疑慮升溫，加上投資人靜待美國公布非農就業與CPI通膨數據，美股科技股持續承壓，加權指數早盤一度下跌超過450點，最低來到27355點台積電最低來到 1,425元，收盤下跌330點，以27536.66點收市，失守月線，跌幅1.19%，成交金額5250億元。

今天電子權值股表現疲弱，台積電收跌15元，報1435元，鴻海、台達電、廣達同步走弱；聯發科盤中逆勢上漲，但收盤拉回平盤1420元，市場資金轉入金融股、傳產。

