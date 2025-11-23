AI泡沫疑慮退散！台灣供應鏈地位關鍵 法人看2026台股震盪向上

【記者呂承哲／台北報導】近期市場劇烈震盪，野村投信指出，台股本身基本面穩健，近日回檔主要來自國際資金與技術面牽動，短線震盪難免，但 AI 應用擴張與訂單能見度高，使中長期布局依舊具吸引力。展望 2026 年，AI 主題可望延續，台股有望維持高檔震盪並具備中期成長動能，投資人可關注 AI 伺服器、散熱、BBU、PCB 及半導體先進製程與測試等族群，逢回分批布局。

台積電預估 2024 至 2029 年 AI 加速器市場年複合成長率將達 45% 至 50%，並大幅上修資本支出擴充先進製程與封裝，設備與測試廠可望長線受惠。伺服器零組件如散熱、BBU、電源管理、PCB、CCL、機殼滑軌等，也因 AI 需求擴大而形成新一波成長契機。

野村投信估計，2026 年台股獲利可望成長 21.5%，其中電子類股成長幅度最高達 23.3%。若企業獲利持續上修，台股在 PEG 評價下仍具投資吸引力。

野村高科技基金與野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國科技巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 與 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行長年期公司債籌資，以應付 AI 基礎建設需求。在市場擔憂「AI 泡沫」之際，野村投信強調，科技巨頭擁有穩健本業與強大自由現金流，不僅能支撐高額投資，也能在市場波動時成為緩衝，使目前的泡沫風險仍屬偏低。

謝文雄指出，第三季美股財報顯示科技巨頭的雲端業務高速成長，AI 已為企業帶來實質回報，顯示這波投資並非空轉，而正逐步轉化為營收動能。市場預估全球 AI 資本支出至 2026 年將達 4,800 億美元，主要落在資料中心、伺服器、網路設備與半導體製程四大領域。台灣在 AI 供應鏈中地位關鍵，從晶片設計、製造、封裝測試，到散熱電源與終端應用皆具完整優勢，可望持續受惠。

記憶體產業就是最具代表性的例子。AI 推論需求飆升，帶動 HBM（高頻寬記憶體）供應短缺，缺口甚至擴散至企業級 SSD、QLC NAND 與 HDD，恐延續至 2026 年底。隨著 2026 進入「AI 推論元年」，記憶體存儲需求激增，使第三季記憶體報價全面上漲，反映供不應求的態勢，也意味記憶體產業正邁向 AI 超級循環，相關廠商營運強勁。

展望 2026 年，謝文雄認為，儘管聯準會降息力道不似市場預期、淡化寬鬆想像，但美國通膨持續下降、就業市場放緩，仍支持后續降息空間。而 Fed 也將美國經濟評估上修為「持續溫和擴張」，意味景氣軟著陸格局已確立，整體對風險資產仍屬有利。

