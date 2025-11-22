AI泡沫要爆？華爾街、科技巨頭齊喊危險
[NOWnews今日新聞] 儘管人工智慧（AI）業界頻傳巨額投資，關於產業泡沫化的疑慮卻未歇。本週，AI交易市場波動劇烈，隨著泡沫恐慌持續升高，就連輝達（Nvidia）亮眼的財報未能穩定市場。
業界人士發出AI泡沫警報
根據CNBC報導，針對近來的AI泡沫擔憂，尼爾斯投資管理公司（Niles Investment Management）創辦人奈爾斯（Dan Niles）直言：「除非你是地球上最樂觀的人……你心裡知道自己身處泡沫之中，對吧？」
業界內部人士也開始發出警報，包含 Alphabet 執行長皮查伊（Sundar Pichai）也示警過熱問題。
皮查伊向英國廣播公司（BBC）表示：「考量這項技術的潛力，現在的興奮其實非常合理。但同時，在這樣的投資循環中，整個產業確實會出現集體超前、過度投入的時刻。」他表示：「我認為既有理性，也有一些不理性的成分。」
據CNBC21日報導，皮查伊在最近一次內部全員會議上再次強調他先前說過的觀點：Google若投資不夠積極，風險非常高。
皮查伊說：「在這些時刻做判斷總是很困難，因為投資不足的風險非常高。」他提到Google雲端業務今年錄得34%的年度營收成長，本季營收超過150億美元，積壓訂單達到1550億美元。
他補充說：「我其實認為，即便雲端的數字已經非常亮眼，如果我們有更多運算能力，成績會更好。」
Google的AI動能
與此同時，由於Google受到新一輪AI動能的提振，20日市值首次超越微軟（Microsoft）。Google 19日推出Gemini 3，迅速登上AI模型排行榜首位。同時，Google也推出爆紅AI影像生成器Nano Banana的更新版本。
Google Labs與Gemini部門副總裁伍德沃德(Josh Woodward）在接受CNBC採訪時表示：「我從未像現在這樣感到無比興奮。」他認為：「部分是因為技術進步的速度，部分原因是這些模型賦予了能夠想像新用途和產品的人們無與倫比的能力。」
英偉達面臨的中國威脅
儘管輝達20日公布的財報優於預期且上調展望，但仍未能恢復投資者對科技股的信心。相反地，這家晶片巨頭反而加深了市場對中國地緣政治風險升高的憂慮。
輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）告訴分析師，由於「地緣政治問題以及中國市場日益激烈的競爭，本季有大筆採購訂單未能落實。」
圖形處理器管理公司Hydra Host的共同創辦人兼執行長亞倫金恩（Aaron Ginn）表示，西方對中國AI的態度是輝達霸主地位面臨的最大威脅。
他說：「我們必須接受一個事實，那就是我們落後了，中國是製造業強國，我們落後了。但我們仍然有能力重新扭轉貿易平衡，回到我們領先的位置。」
