文 ‧ 張興華

取自鴻海官網

▲ 取自鴻海官網

AI泡沫警訊不僅血洗4日美股，台股5日加權指數也受重創，呈現開低殺低走勢，不過在鴻海(2317)與聯發科(2454)盤中點火支撐，指數跌幅縮小，終場指數下跌399點，力守在月線之上，收盤時整體勢表現，漲幅前三大類股依序為電子通路、玻璃及貿易百貨，而權值股鴻海(2317)在市場資金輪動轉向介入下，爆出11.46萬張巨量，帶領股價勢震盪走高並收高，終場股價上漲3元、收在247元，成為輝達概念族群股中量表現突出的個股之一。

華爾街再度針對AI公司市值過高提出警訊，造成美股四大指數重挫，台股5日開盤亦受波及，各類股開盤幾乎全倒，四大權值股亦受空頭襲擊，開盤後都是下跌走勢，不過市場資金輪動快速，並轉向鴻海與聯發科(2454)，該二檔股於11時過後，在買盤積極介入下，股價反轉拉升走高，使得指數獲得支撐跌幅縮小，終場指數下跌399.5點、收在27717.06點，不僅守住月線位置，也保住27700點整數未破，總成交值為6171.39億元。櫃買市場指數走勢與台股雷同，指數平低開出震盪走低，盤中跌幅縮小，至終場指數下跌1.89點、收在259.11點，總交值為1312.84億元。

台股5日走勢開盤後1小時呈現開低殺低的格局，10前指數一度重挫743.51點，來到27273.05最低點，且指數多在低檔區間整理，直至11時，在市場極力拉抬鴻海與聯發科二檔權值股後，指數跌幅才得以收歛，而鴻海股價於11時過後更在量能驅動下，反轉拉抬走高，並於12時過後一度拉升至248.5元高點、上漲4.5元，隨後雖拉回整理，但多保持在上漲3元以上區間做小幅震盪，直至收盤以上漲3元、收在247元，成交量爆出144664張、較一前一日增加1.88萬餘張。

理周投研部指出，雖然華爾街對AI公司市值過高恐有泡沫化警訊傳出不僅一次，但這次的殺傷力最強，不僅美股四大指數同步重挫收黑，台股也呈現連2日收黑。不過市場卻仍一致看好鴻海10月營收表現，可望續再創新高，加上內資法人開始轉為買超力挺，加上5日亦有特定買盤介入拉抬，得鴻海股價於盤中帶量衝高，盤中股價高低相差最大達11.5元。

截至5日收盤，投信與自營商站在買方，分別買超589張及3405張，外資則是反手轉賣超13217張。

周投研部表示，以鴻海5日收盤價247元計算，除了5日線與10日線外，其餘均線均以站上，且自5日線至月線的乖離率維持在-4.31%至3.68%的偏低區間內，顯示目前股價仍處於低檔位置，後續在10月營收Q3財報公布的業績成長題材與量能配合，股價仍有機會挑戰前波於10月30日盤中拉上265元的歷史高點，而目前台股遭遇AI泡沫的空襲亂流干擾，鴻海股價亦處於相對低檔位置，目前投資正是逢低佈局的買點。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--AI泡沫說重挫5日台股 鴻海爆巨量逆襲衝高扮演支撐角色 - 理財周刊