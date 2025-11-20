AI泡沫論持續 分析師：股價或有泡沫風險 實質需求不墜

AI泡沫化論戰持續，美國銀行最新全球經理人訪調報告提及，過半受訪經理人認為AI股已泡沫化，且近半提及AI泡沫化是全球經濟最大尾部風險。分析師今天(20日)表示，AI股股價過熱，指標大廠卻在虧損，才引發泡沫疑慮，不過從實質需求與產業結構來看，主權AI等商機明確，AI股價或有泡沫風險，但實質需求並無疑慮，短期市場雖可能修正，長期動能仍舊可期。

近期市場對於AI(人工智慧)泡沫化論述不斷，每每牽動金融市場表現。美國銀行(BofA)發布11月份全球經理人訪調報告指出，在訪問202位基金經理人後發現，53％受訪者認為AI股已陷入泡沫，較上月調查略降1個百分點；另有45％受訪者認為，AI泡沫是全球市場與經濟的最大尾部風險，看壞比例較上月大增12個百分點。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣指出，市場憂慮AI泡沫化的主因之一，是OpenAI對外承諾大量未來訂單，當前該公司仍沒有轉虧為盈，卻向輝達(NVIDIA)、AMD與其他AI供應鏈業者提出高達1兆至1.4兆美元的採購承諾，引發市場質疑未來能否履行，進而成為AI泡沫化討論的起點。

柴煥欣認為，從名目面來看，美國AI巨頭，包括輝達、Google、Meta，甚至是Tesla等股價來到近5年新高，當股價處於不合理高點，確實有泡沫化疑慮；然而從實質面來看，各國全力擴張AI基礎建設，且觀察OpenAI的模型演進，ChatGPT每一代升級所需算力幾乎呈幾何級倍數增長，再加上使用人口持續大增，種種因素支撐下，「實質面距離泡沫化還很遙遠、疑慮完全不存在」。他說：『(原音)OpenAI實際的用戶，2024年大概是4億人，到了今年倍增到8億人，我們預估明年的話可能會增加到14億人，到2030年會在36億人到40億人左右，也就是AI使用人口越來越多，而且是實質付費越來越多的情況之下，對於AI算力需求，到2030年之前都是非常大幅度的成長。』

柴煥欣表示，後續確實要留意OpenAI財務是否成為AI泡沫化的導火線，但由於輝達或軟銀等大型投資者不可能容許OpenAI出現財務危機或倒閉，最壞情況多半是經營階層調整與企業整頓。另一方面，歷經2000年網路泡沫，存活下來的Google、Meta等企業，現在都已茁壯成跨國企業，並直接參與AI浪潮，其資本與體質都更勝當年，因此即便AI市場進入泡沫化修正，應是「1、2年的回檔」，長期仍有助全球AI市場健全發展，甚至仍可望迎來未來10年成長。