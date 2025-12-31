「AI泡沫論」言之過早？阮慕驊曝產業現況：AI浪潮指數般成長

隨著人工智慧技術快速進步，AI已逐漸滲透日常生活與各行各業。對此，財經專家阮慕驊在個人YT分析AI發展，他表示，AI已經改變了全球宏觀經濟敘事，成為未來投資重要趨勢及方向，如果還把AI當成是科技話題，恐怕就跟不上目前AI所帶動的投資浪潮，AI正在改變我們賺錢跟生活的方式。

阮慕驊表示，生成式AI已經開始改變整個經濟運行的方式了，現在有超過一半的企業或是工作場域正在使用生成式AI，這個速度比當年電腦跟網路都還要快得多，AI並不是慢慢地滲透，而是指數般的成長。

阮慕驊以11月13日聖路易聯邦準備銀行資料為例，從2024年8月至今年8月，美國民眾使用AI的數量明顯增加，尤其是在非工作領域，上升更明顯，包含工作與非工作在內的整體占比為54%左右，顯示美國在使用AI方面越來越普遍。

阮慕驊指出，報告顯示，自人工智慧聊天機器人程式ChatGPT問世以來，生成式AI已將勞動生產力提升多達1.3%；這與近期美國非農企業部門總勞動生產力的估計一致。儘管勞動生產力非單一因素決定，但是，生成式AI已明顯影響產業層級的生產力。

從投資角度思考，阮慕驊表示，AI已經不是只在聊天、解答的層面，而是滲透到各行各業，並提高勞動生產力並可能導致通縮，AI具備穩定物價功能，如SpaceX的創始人馬斯克預估，美國在3到5年後，可能出現通貨緊縮。

阮慕驊說道，AI可增加企業投資意願，許多企業在AI領域增加資本資出，如建設資料中心、AI部門與相關人員等。投資需求增加，利率自然難以像過去那麼低，也將無降息條件。

阮慕驊指出，過去，美國經濟動力為美元、美債與石油，但現在面臨債務高漲、利息支出龐大，同時，石油時代即將結束，將進入AI電力時代，美國經濟必須轉型。

