AI泡沫開始破裂？美國科技股牽連台股崩跌 阮慕驊揭不同觀察：牛市肯定會持續

市場AI熱潮近期出現轉折，美股受科技股急殺崩跌影響，指數與各大股價出現連鎖式重挫，也影響台股今（15）日走黑。對此，財經專家阮慕驊在節目《聽，阮大哥的！》直言，若從美國押注國力發展AI的宏觀角度來思考，他不認為會美股走入長期熊市，「第4年牛市是肯定的，甚至第5年都有可能。」​



阮慕驊表示，美國90年代經濟大騰飛，那時網路科技蓬勃發展，而資本市場在背後的支援力量是非常強的，也就是說，科技若沒有金融資本的支援，不可能發展得如此快速，所以AI能否持續發展下去，資本市場的表現非常重要。

​阮慕驊直言，美股走了3年的多頭市場，如果現在就此走入空頭、進入熊市，也就是出現AI泡沫的話，資料中心還能推動嗎？AI整體發展不會受挫嗎？一旦美股崩盤了，還會有這麼大的資金投入到AI嗎？答案當然是否定的。

阮慕驊指出，所以美股這3年的多頭「其實是必然」，因為AI要發展，勢必需要美國的資本市場支援，也就是股市必須得維持多頭，換言之，如果輝達、Google等股價走入空頭，就不能寄望AI還有這麼大的推升動力。

阮慕驊說，美國現在把所有國家力量押注在AI上，因此2000年「網路泡沫」般長期破底的熊市慘況就不能出現，否則AI工程將功虧一簣，且值得注意的是，網路泡沫的最後6個月，股價是以非常陡的角度高速噴發，儘管目前AI市場還沒有瘋狂到這種程度，但仍要注意。

阮慕驊強調，從這個宏觀角度來思考，若問他美股會繼續第4年牛市嗎，「我的答案是肯定的」，甚至第5年都有可能，但牛市、熊市也並非他說了算，只有時間能給出答案，他分析AI若要在接下來3年、5年持續發展，短期10%甚至20%的跌幅修正沒有問題，但不能走入長期熊市。

