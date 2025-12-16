AI泡沫？「輝達親兒子」CoreWeave股價重挫 市值蒸發330億美元

財經中心／王文承報導

由輝達轉投資的雲端運算新創公司「CoreWeave」，近期卻接連遭逢利空衝擊，股價持續下探，短短六週內市值蒸發約330億美元。（圖／資料照）

隨著科技快速演進，人工智慧（AI）浪潮席捲全球，相關概念股一度成為投資人追逐焦點。由輝達轉投資的雲端運算新創公司「CoreWeave」，曾在此波AI熱潮中被市場視為明日之星，然而近期卻遭多方面的衝擊，投資光環迅速褪色，股價持續下探，短短六週內市值蒸發約330億美元。

市場分析指出，CoreWeave股價重挫的原因並非單一因素，而是多重壓力同時發酵。首先，投資人開始質疑AI產業是否出現過熱現象，擔憂泡沫風險浮現；其次，先前一樁併購案未能順利完成，也對市場信心造成打擊。更雪上加霜的是，曾精準預測 Enron 破產的知名放空投資人Jim Chanos近日公開點名示警，直言「AI硬體的建設規模可能已經過度擴張」，進一步加深市場疑慮。

除了財務與市場層面的壓力，CoreWeave近期還遭遇一項看似與科技無關、卻影響重大的意外變數——天氣。知情人士透露，今年夏季北德州遭逢強降雨與強風侵襲，導致達拉斯北部小城丹頓的一處建築工地被迫停工約60天，承包商無法進行大型AI資料中心的混凝土澆築工程。

工程延宕直接影響CoreWeave的營運布局。原訂租賃給OpenAI、具備約260MW運算能力的大型資料中心，完工時程因此延後數月。根據公司提交的文件顯示，合作夥伴在德州及其他地區為CoreWeave建設的部分資料中心，因設計方案調整，進一步拉長了竣工時程。

與此同時，CoreWeave執行長Michael Intrator對外發布的說法被外界認為不夠明確，在AI投資風險警訊頻頻浮現之際，這種模糊訊息反而加劇投資人不安情緒，成為股價續跌的另一推力。

從商業模式來看，CoreWeave主要透過高利息債務向輝達大量採購先進AI晶片，再將這些晶片部署於向第三方租賃的資料中心伺服器機架中，最後把運算資源租給AI公司使用。此模式在AI需求快速擴張時能迅速放大規模，但在資本成本上升、建設進度受阻的情況下，也讓公司承擔更高的財務與執行風險。

整體而言，CoreWeave的股價重挫不僅反映市場對單一公司的疑慮，也折射出投資人對AI產業成長速度、資本支出規模與長期獲利模式的重新審視。

