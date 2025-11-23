AI泡沫？Google高層坦言更擔心這1點

▲Google日前正式推出Gemini 3模型，再度引爆科技圈話題。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] Google日前正式推出Gemini 3模型，再度引爆科技圈話題，Google母公司Alphabet股價更是頂著「AI泡沫」疑慮逆勢上揚，Google Cloud 副總裁兼 AI 基礎設施負責人瓦赫達特(Amin Vahdat)表示，公司必須每六個月將其 AI 服務能力提高一倍。Alphabet執行長更直言，對於人工智慧投資不足的風險更為擔憂。

根據CNBC報導，Google的人工智慧基礎設施負責人瓦赫達特在 11 月 6 日的全體員工大會上告訴員工，為了滿足對人工智慧服務的需求，公司必須每六個月將服務能力翻倍，接下來的4-5年要翻1000倍。他提到，「人工智慧基礎設施的競爭是人工智慧競賽中最關鍵也是最昂貴的部分」。

報導提到，在Alphabet公佈優於預期的第三季業績並第二次上調今年資本支出預期，超大規模資料中心同行微軟，亞馬遜和Meta

這四家公司也提高了資本支出預期，目前預計今年總支出將超過 3,800 億美元。

瓦赫達特表示，Google的工作是建立這套基礎設施，但並非一定要在支持上超過競爭對手。「我們將投入大量資金，真正的目標是提供比其他任何地方都更可靠、性能更高、可擴展性更強的基礎設施。」

除了AI基礎設施之外，瓦赫達特表示，Google還透過更有效率的模型和客製化晶片來提升處理能力。上週，Google Cloud 近期推出第七代TPU「Ironwood」，專為生成式AI 推理設計，支援高達9,216 顆液冷晶片，效能比 2018 年推出的首款 Cloud TPU 提高了近 30，較前代提升10 倍。

瓦赫達特表示，Google需要在基本相同的成本下，提供比現在高出1000倍的算力、存儲能力和性能，而且在耗能方面，也需要保持相同的水平。這並非簡單的事，但透過合作和共同設計，會實現目標。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在會議上告訴員工，2026 年將是充滿挑戰的一年，他指出人工智慧領域的競爭以及滿足雲端運算和運算需求的壓力。

近期隨著投資者對未來幾年預計數兆美元的支出是否合理持懷疑態度，人工智慧泡沫這一話題在矽谷和華爾街引發關注。皮查伊也回答了關於人工智慧泡沫是否可能出現的問題，如果人工智慧市場未能如預期般成熟，該如何考慮確保長期可持續性和盈利能力？

皮查伊坦言也對人工智慧泡沫表達關注，但他認為，現在這個時間點是最為困難的，因為投資不足的風險很高。他認為，儘管雲端運算的數據非常出色，但如果我們擁有更多的計算資源，這些數據會更好。

皮查伊強調，公司奉行嚴謹的經營方式，基礎實力雄厚，資產負債表穩健，相較其他公司，更有能力承受失敗。

