AI泡泡快破了？台經院：短期還不會發生

[NOWnews今日新聞] 台灣受惠於AI熱潮，經濟繳出好成績單，各界對AI可能演變成泡沫經濟，並且隨時可能消風感到擔憂。台灣經濟研究院今（6）日形容，目前AI呈現彼此相互投資的循環，就如一直吃飼料卻沒有下蛋的母雞，擔憂是否存在商機，但也認為短期在主權基金、AI資料中心熱潮下，不會出現泡沫化。



台經院景氣預測中心主任孫明德表示，CHATGPT去買甲骨文（ORCALE）雲端服務，甲骨文再去買輝達（NVIDIA）晶片，輝達再去投資CHATGPT，這些AI公司都是彼此投資形成一個循環，彷彿就像一條「銜尾蛇」，一直吃自己尾巴。



「當一隻雞每天都在吃飼料，卻不太下蛋，可能不會是好結果」，所以大家對於股票就比較沒有信心，對於AI前景喜憂參半，技術很好，但股票太高，必須要更加關注，但也要留意泡沫之後什麼會留下來。



台經院長張建一則態度相對樂觀，AI短期還不會泡沫化，畢竟許多國家持續投資AI基礎建設、發展主權AI，尤其是受到美國《大而美法案》挹注的AI資料中心也還沒建立，認為還是具有相當需求。



但他也提到，AI目前缺乏終端應用、商業模式，就如孫明德所提的母雞吃飼料，結果不下蛋的形容一樣，大家也會擔心AI的彼此互相投資，看起來不斷創高，但是如果哪個環節斷掉，那麼就會死翹翹，但目前還看不到，總結AI投資應該還是會存在，只是不會像是過往這麼熱。

