AI浪潮下人才培育解方 中華大學串聯產官學跨域對話
第22屆「科技與社會學術研討會」以「從智慧城市到宜居宜創的在地發展路徑」為主題，結合AI、地方創生與智慧治理議題，邀集產官學研專家齊聚中華大學，透過專題演講、論壇與論文發表，深化跨域對話與資源整合，成為培育實務與創新人才的重要平台。
活動除邀請景翊科技總經理陳奕廷以「當數據開始思考：AI如何重塑我們的交通與城市」為題進行專題演講外，亦安排15篇學術論文發表，涵蓋智慧城市、地方創生、永續發展及數位治理等面向，並設置「社區規劃與大學社會責任」論壇，邀集中央與地方政府代表、大學團隊共同交流，激盪創新政策與實踐策略。
中華大學副校長解鴻年表示，「科技與社會學術研討會」自創辦以來已持續22年，長期致力於建立產官學研交流平台。今年更結合大學社會責任（USR）計畫，分享中華大學「馥活茶花智慧創生」與社區規劃師輔導成果，期盼透過資源整合與實務參與，讓學生在真實場域中累積經驗，培養解決地方問題的能力。
中華大學觀光學院院長暨中華民國地區發展學會理事長張馨文指出，AI與半導體發展讓臺灣在全球扮演關鍵角色，也帶動智慧治理與城市創新的需求。研討會透過多元議題討論與跨領域合作，持續深化產官學連結，未來將進一步推動智慧城市與地方創生，培育具備國際視野與實務能力的人才。
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