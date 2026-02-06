AI浪潮下收入砍7成！「這工作」成高風險職業 外媒揭殘酷現實





人工智慧快速進化，究竟是輔助人類，還是正在悄悄取代人類？隨著AI翻譯工具能在幾秒內完成文字與語音轉換，部分專業工作者已感受到前所未有的生存危機。CNN近日報導指出，翻譯產業正首當其衝，有譯者直言，AI學得越多，你就越容易被淘汰，根本是在「自掘墳墓」。

報導以愛爾蘭語譯者麥基翁（Timothy McKeon）為例，他多年來為歐盟機構提供翻譯服務，屬於語言領域中相對稀缺的專業人才。然而隨著AI翻譯技術成熟，歐盟相關翻譯案件大幅縮水，他的收入也因此減少約70%，生活受到明顯衝擊。

麥基翁透露，目前市面上仍能接到的案子，多半是替機器翻譯內容進行潤飾與校正，但他選擇拒絕這類工作。他認為一旦修正後的內容被回傳至系統，AI就會從中學習，未來只會進一步削弱人類譯者的存在價值。他直言：「AI學得越多，你就越容易被淘汰，這根本是在替自己的職業挖墳墓。」

這樣的處境並非個案。英國作家協會在2024年針對寫作與翻譯從業人員進行調查，結果顯示，超過三分之一的譯者已因生成式AI失去工作，另有43%的譯者坦言，AI的出現直接導致收入下滑。

英國作家協會翻譯協會主席、翻譯家吉爾斯（Ian Giles）指出，翻譯收入明顯不如以往，已有不少人開始認真考慮轉換跑道。美國的情況同樣嚴峻，美國翻譯協會主席安迪．班佐（Andy Benzo）也向CNN表示，越來越多譯者正在離開這個行業。

不過報導也指出，儘管機器翻譯與口譯技術進展迅速，現階段仍難以完全取代人類專業。班佐認為在日常用途如旅遊或查詢資訊上，AI風險較低，但在外交、法律、金融與醫療等高度專業與高風險領域，人類譯者仍不可或缺，短期內難以被全面取代。

