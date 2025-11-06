AI浪潮來襲！公關角色重新定義 TIPRA攜手銘傳大學共塑新世代傳播力
生活中心／綜合報導
當AI以前所未有的速度顛覆全球溝通格局，挑戰真實與信任的邊界，公共關係產業正面臨「價值重塑」的關鍵時刻。為引領產業應對這場變革，台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）攜手銘傳大學傳播學院，於11月5日盛大舉辦「2025華文公關論壇——AI浪潮下的公關再定義」，以「打造信任與影響力的公關新時代」為核心，匯聚產學界頂尖領袖，圍繞「產業轉變、技術衝擊與人性重構」三大面向進行前瞻性對談，為台灣公關產業開闢一條永續發展的路徑。
直面AI衝擊：產學結盟共促公共關係顧問價值轉型與人才永續
此次產學交流，旨在從根本上應對產業變革與人才培育的挑戰。TIPRA 台灣暨臺北市國際公共關係協會理事長鄭淩穗（亞典行銷顧問創辦人暨營運總監）於致詞中強調：「AI帶來了效率革命，卻也帶來了溝通倫理與資訊真實性的挑戰。公關作為社會信任的樞紐，我們的使命是引領業界夥伴直面轉型，共同建立新時代所需的『人才韌性』，確保公關專業影響力的永續發展。」銘傳大學國際暨產學推廣副校長李藍瑜則從教育前沿指出：「公關學科的範疇正快速演進，我們必須正視學理與實務間的落差。將最前沿的AI 應用、公關範疇、倫理思辨與人文關懷融入教育體系，以確保學生具備應對未來變局的能力。」
技術衝擊下的影響力革命：從關係管理到信任治理
2025華文公關論壇上午場聚焦於技術衝擊下的產業轉變，探討在人工智慧生成內容（AIGC）浪潮下，如何發揮以溝通為本的產業影響力，由台灣維酷總經理木下研生分享影響力生成與信任經營揭開序幕，以多元視角剖析技術衝擊下亞洲公關產業的格局變動，緊接則由TIPRA榮譽理事長郭慶輝（樂高渥克事業群執行長）針對公關顧問角色的未來，為產業重新定義公關範疇，提出「從關係管理」躍升至「信任治理」的關鍵轉變。
聚焦人性重構：從心理韌性到組織文化，打造人性驅動的公關力
面對技術帶來的變革與焦慮，華文公關論壇下午場轉向探討「人性重構」，以三場綜合論壇形式，集結公關產學及跨界人士，從個人、組織社會到產業未來，層層遞進探討公共關係產業永續發展路徑。首場綜合座談由 TIPRA 理事長鄭淩穗親自主持，聚焦「人性驅動的公關力：從心理洞察到職涯養成」，此環節特別邀請松德身心科診所諮商心理師林萃芬、格帝集團行銷長曾秀如與台灣電通集團永續顧問長王馥蓓展開跨界對談，從心理學視角切入，探討公關人如何在產業快速發展的時代，建立個人心理韌性，並強調藉由AI工具的高效協作，融合公關人獨具的策略思維與人性洞察，雙軌並行下，將如何創造無可取代的核心價值。
信任為王？ AI時代公關產業如何以人為本突破倫理困境
第二場綜合座談由華文公關論壇副召集人楊蘊哲（正好股份有限公司共同創辦人暨總經理）主持，攜手銘傳大學傳播學院院長陳柏宇（廣告暨策略行銷學系主任）、銘傳大學廣告暨策略行銷學系專任助理教授王皖佳、數解人意科技有限公司共同創辦人暨執行長周世恩及理湛聯合法律事務所資深顧問林宜柔（中原大學法學院財經法律學系教授），深究在 AI 帶來的高速競爭下，公關顧問如何以此為契機，協助企業打造品牌聲譽與大眾信任感，重新定義產業在科技浪潮下的顧問價值與範疇。
TIPRA理事長鄭淩穗攜手松德身心科診所諮商心理師林萃芬、台灣電通集團永續顧問長王馥蓓與格帝集團行銷長曾秀如以「人」為出發，探究新時代公關人才如何培養個人心理韌性。（圖／翻攝畫面）
為何公關產業無可取代？ 由挑戰窺見下一個十年產業藍圖
壓軸場次則由華文公關論壇召集人鄧耀中（布爾喬亞公關顧問股份有限公司創辦人）領軍，與銘傳大學新媒體暨傳播管理學系助理教授李佩玲、彼威整合公關顧問有限公司執行長徐布及盈科泛利股份有限公司執行長謝耀輝，思辨公關產業在信任治理需求興起的當代，如何從過去的短期顧問服務，逐步轉變為企業長期的合作夥伴，產業角色也將從媒體曝光擴展為「品牌責任及價值的敘事者」，成為建構信任不可或缺的穩定力量。
2025 華文公關論壇於11月5日完美落幕，匯聚產學兩界菁英，在重新定義公關範疇根基上，為學生與業界搭起溝通橋樑。（圖／翻攝畫面）
TIPRA以思想引領行動 看見公共關係產業的多元價值與無限可能
TIPRA理事長鄭淩穗在總結時表示：「今日的探討不僅是知識的交流，更是行動的起點。在產業轉變、技術衝擊與人性重構的交織點上，公共關係的角色從未如此多元且關鍵。我們將持續穩固『社會信任樞紐』的角色，在不確定的未來中，跳脫既有溝通框架，引領產業攜手擁抱變革，創造共融。」
她進一步指出，此次論壇的豐碩成果，將直接推動協會後續的具體行動，包括正式啟動研擬台灣首本「公關白皮書」，為已成為公關指標性獎項的「華文公關獎」注入多元性。這場由產學界共同點燃的思想火花，也將為台灣公關範疇及產業的發展，確立清晰而穩健的前進動能。
