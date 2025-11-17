AI浪潮全面席捲 泛海商學院宣布重磅啟動 帶領上班族打造不被時代淘汰的第二人生
2025年11月｜台北訊
在這個世界變得比以往任何時候都快的年代，AI 已不再只是科技新聞裡的名詞，而是每天都在重塑我們生活、職場與收入結構的巨大力量。
有人選擇忽視它，有人選擇逃避它，而另一些人——他們選擇準備、選擇學習、選擇抓住機會。
正是在這股巨浪衝擊之際，「泛海商學院」宣布正式啟動新階段使命：
讓更多普通人，都能在這個不確定的時代，打造屬於自己的夢想人生與斜槓財富。
AI浪潮來襲：忽視者被淘汰，有準備的人找到舞台
全球市場正快速進入新紀元。
AI 每 12 個月的成長速度，比過去 10 年還多；大量例行性工作被取代，收入不穩定的族群正在擴大。
就像那張在網路上瘋傳的圖片：
— 忽視 AI 的人，還在原地談笑；學習 AI 的人，已在綁好鞋帶準備奔跑；後方的巨熊，就是迎面而來的 AI 浪潮。
這一幕不只是比喻，而是真實世界正在上演。
在這波浪潮中，沒有準備的人，註定被市場淘汰；
但願意提前站穩腳步的人，將在混亂中找到轉機。
泛海商學院的成立，正是為了在這個關鍵時刻，成為大眾的避風港、加速器與導航塔。
打破傳統框架：教育 × 工具 × 產品 × 輔導 的四引擎創富模式
泛海商學院由皇國際、全億豐國際、台馬國際地產三大單位共同打造。
面對產業快速變動，學院不是只提供課程，而是升級為「一條龍斜槓孵化中心」，提供：
實戰教育：非理論，而是市場能立即用的技能
AI工具導入：讓學員以一人之力擁有一個團隊的火力
可銷售商品授權：學完即可上線變現
陪跑式創業輔導：形成真正的“會做、敢做、能賺”的閉環
泛海商學院突破了傳統教育「上完課就結束」的盲點，
讓學習變成 可落地、可複製、可帶走的收入能力。
上幫族的逆轉關鍵：讓善於服務的人，擁有第二財富引擎
學院核心族群被命名為「上幫族」——那些平時協助他人、善於溝通的上班族：
房仲
服務業
保險顧問
業務人員
想發展斜槓的人
他們擁有天然的影響力，但缺乏一套能延伸收入的模式。
泛海商學院提供的正是讓他們能夠 把信任轉換成品牌，把能力變成第二收入 的系統。
吳宥忠院長領航：用經驗帶路，把學員帶到未來
學院重磅邀請培訓界極具影響力的導師——
吳宥忠老師 擔任院長。
他深耕 AI 教育、個人品牌打造、商業訓練超過十年，帶過企業、講師、創業者成功轉型。這一次，他選擇把自己的方法、經驗與心法，完整傳給更多想突破現狀的人。
吳院長表示：
「AI 時代不是比努力，而是比準備。
泛海商學院存在的目的，就是讓每一位願意改變的人，都能打造自己的夢想人生，而不是被潮流推著走。」 他強調，學院不只是教技能，更是陪伴大家完成人生的版本更新。
打造台灣斜槓人才基地：讓更多人活成自己喜歡的樣子
未來，泛海商學院將持續推出多面向課程，包括：
AI工具應用與自動化
AI個人品牌發展
社群經營與自媒體
財富管理與資產思維
斜槓創業模型
銷售、服務業的 AI 強化系統
目標是打造最完整的「台灣斜槓人才基地」，
讓更多人擁有 抗風險、能變現、可傳承 的第二財富。
新聞聯絡人
泛海商學院 公關部
電話：(02) 7746-1928
地址：台北市松山區民生東路三段131號7樓
