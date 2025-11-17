AI浪潮全面席捲 泛海商學院宣布重磅啟動 帶領上班族打造不被時代淘汰的第二人生

2025年11月｜台北訊

在這個世界變得比以往任何時候都快的年代，AI 已不再只是科技新聞裡的名詞，而是每天都在重塑我們生活、職場與收入結構的巨大力量。

有人選擇忽視它，有人選擇逃避它，而另一些人——他們選擇準備、選擇學習、選擇抓住機會。

正是在這股巨浪衝擊之際，「泛海商學院」宣布正式啟動新階段使命：

讓更多普通人，都能在這個不確定的時代，打造屬於自己的夢想人生與斜槓財富。

AI浪潮來襲：忽視者被淘汰，有準備的人找到舞台

全球市場正快速進入新紀元。

AI 每 12 個月的成長速度，比過去 10 年還多；大量例行性工作被取代，收入不穩定的族群正在擴大。

就像那張在網路上瘋傳的圖片：

— 忽視 AI 的人，還在原地談笑；學習 AI 的人，已在綁好鞋帶準備奔跑；後方的巨熊，就是迎面而來的 AI 浪潮。

這一幕不只是比喻，而是真實世界正在上演。

在這波浪潮中，沒有準備的人，註定被市場淘汰；

但願意提前站穩腳步的人，將在混亂中找到轉機。

泛海商學院的成立，正是為了在這個關鍵時刻，成為大眾的避風港、加速器與導航塔。

打破傳統框架：教育 × 工具 × 產品 × 輔導 的四引擎創富模式

泛海商學院由皇國際、全億豐國際、台馬國際地產三大單位共同打造。

面對產業快速變動，學院不是只提供課程，而是升級為「一條龍斜槓孵化中心」，提供：

實戰教育 ：非理論，而是市場能立即用的技能

AI 工具導入 ：讓學員以一人之力擁有一個團隊的火力

可銷售商品授權 ：學完即可上線變現

陪跑式創業輔導：形成真正的“會做、敢做、能賺”的閉環

泛海商學院突破了傳統教育「上完課就結束」的盲點，

讓學習變成 可落地、可複製、可帶走的收入能力。

上幫族的逆轉關鍵：讓善於服務的人，擁有第二財富引擎

學院核心族群被命名為「上幫族」——那些平時協助他人、善於溝通的上班族：

房仲

服務業

保險顧問

業務人員

想發展斜槓的人

他們擁有天然的影響力，但缺乏一套能延伸收入的模式。

泛海商學院提供的正是讓他們能夠 把信任轉換成品牌，把能力變成第二收入 的系統。

吳宥忠院長領航：用經驗帶路，把學員帶到未來

學院重磅邀請培訓界極具影響力的導師——

吳宥忠老師 擔任院長。

他深耕 AI 教育、個人品牌打造、商業訓練超過十年，帶過企業、講師、創業者成功轉型。這一次，他選擇把自己的方法、經驗與心法，完整傳給更多想突破現狀的人。

吳院長表示：

「AI 時代不是比努力，而是比準備。

泛海商學院存在的目的，就是讓每一位願意改變的人，都能打造自己的夢想人生，而不是被潮流推著走。」 他強調，學院不只是教技能，更是陪伴大家完成人生的版本更新。

打造台灣斜槓人才基地：讓更多人活成自己喜歡的樣子

未來，泛海商學院將持續推出多面向課程，包括：

AI工具應用與自動化

AI個人品牌發展

社群經營與自媒體

財富管理與資產思維

斜槓創業模型

銷售、服務業的 AI 強化系統

目標是打造最完整的「台灣斜槓人才基地」，

讓更多人擁有 抗風險、能變現、可傳承 的第二財富。

