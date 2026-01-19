AI浪潮助攻2026出口 國泰世華首席林啟超：GDP仍有上修空間

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。徐筱嵐攝



隨著全球AI需求持續強勁，推出我國出口持續暢旺。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超於今（1/19）日指出，受惠四大電子集團（台積電、鴻海、廣達、創見）營收強勁成長，今年電子業出口有望從6000億美元起跳，帶動整體出口金額挑戰7800億美元的新高，由於出口動能與民間投資優於預期，評估全年經濟成長率（GDP）極具上調空間 。

此外，台美關稅談判結果上週五出爐，外界質疑談判成果並不佳，林啟超直言，「看到韓國緊張，就知道台灣談的狀況非常好」，雖說並非後續就一帆風順，但直到2028年初，台灣GDP可到1兆美元，由此可知貿易談判狀況很好，後續重點關注傳統產業能否導入AI、脫胎換骨，往更好的方向走。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超出席中經院「2026年經濟展望論壇」，他透過數據分析，2025年國內四大電子集團營收總計達5330億美元，已接近全台電子業出口總額，龍頭企業展現強勁動能，展望2026年，四大集團營收的成長率應該是25%起跳，甚至往35%前進。

他觀察，國內電子業的出口占比，在2025年間來到74%，若以去年第3季和第4季的數值來看，占比約到76%至77% ，以此數據來反推，出口總額極可能突破各界原先預估的7600億美元，朝7800億美元或是更高水平邁進 ，既然出口表現強勁，不論是用平均值或營收年增率來看，評估今年的出口依舊暢旺，如果沒有意外的話，GDP再上修的可能性很大。

不過，對於匯率與市場資金的走勢，林啟超認為，隨著我國出口上修且商品順差預計將大幅擴大，目前已經逼近2000億美元大關，將使新台幣匯率在結構面臨升值壓力 ，然而，在資金成本面，即便美國聯準會（Fed）採取降息措施，企業仍需留意長端利率下不去的風險 。

林啟超說明，由於全球各國為了支應AI建設與軍工產業等財政支出，紛紛增加債券發行量，恐導致長債利率與短債利率出現明顯落差，此意味著，即便在降息節奏中，民間關心的房貸、車貸及信用卡利率，乃至於企業發放公司債的融資成本，都可能維持在高點而難以隨之調降，成為實體經濟需面臨的第二個潛在風險 。

面對另一個風險，林啟超打趣地說，外界都在倒數美國總統川普的剩餘任期還有1097天 ，為了吸引大家的目光，常常會有很多Surprise出現，不過，「慢慢地你可能就會視為常態，就是遊戲規則的改變」，以全球供應鏈的改變為例，台灣供應鏈調整極快，對美出口佔比已顯著提升；相較之下，越南因高度依賴中國零件進行加工出口，未來恐面臨懲罰性關稅與原產地認定的轉產風險 。

展望2026年，林啟超總結，在出口與民間投資雙引擎驅動下，我國經濟處於「持續上修」，儘管全球仍面臨川普政策的變數及長端利率高昂的挑戰，但AI的結構性轉型已奠定出口的強勁基石 。

