AI浪潮受益！全台12.3萬人資產破億 逾7成布局海外

在台灣的有錢人有多少？根據金融機構統計，全台資產破億元人數達到12.3萬人，而財富超過10億元的超高資產客群有約8千人，預估到2029年更可能成長到1.1萬人，其中更有高達7至8成的高資產族群都會將資產布局海外，專家分析，這是為了分散風險、避稅，以及方便進行海外投資。

金融集團發布調查，全台個人凈資產超過1億元的「高資產客群」，人數高達12.3萬人，預估在2029年會成長到15.5萬人，其中7成以上將資產布局海外；淨資產10億以上的「超高資產客群」則有約8000人，2029年將增加到1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場。

國內超高資產客群預計將持續成長。圖／台視新聞製圖

高資產族群財富海外布局達7成 最青睞美、日、星

中信銀行總經理楊銘祥指出，台灣2025年受惠AI，經濟成長比日韓兩國都還要好，有專家分析，受惠於AI的不只是工程師或資通訊產業，民眾搭上股市增長熱潮也可能變成富翁。另外，報告也顯示，致富第二代對數位資產接受度更高，而高資產客群大多會將財富布局海外，其中新加坡、日本、美國等成熟市場相對備受青睞，對港澳市場態度轉為觀望，對中國則普遍採取保守態度。

亞太商工總會理事長邱達生認為，資產放海外是要分散風險還有避稅，在當地投資也比較方便，只要沒有在短時間內突然大規模移到海外，都是很正常的情況。地緣政治風險讓高資產客群更得分散布局，而台灣有錢人臥虎藏龍，AI浪潮也將把更多人推上財富頂端。

台北／葉宣婕、黃聖權 責任編輯／馮康蕙

