AI浪潮席捲數位海洋！諾大師競賽決賽與海洋論壇共譜永續新篇章

圖▲「2025第三屆諾大師海洋大數據競賽」決賽暨頒獎典禮大合照。

【記者張嘉誠／綜合報導】

當AI與資料分析成為全球永續發展的重要驅動力，透過大數據探索海洋議題正掀起新一波創新浪潮。由海洋委員會國家海洋研究院主辦的「2025第三屆諾大師海洋大數據競賽」，於114年12月18日假高雄軟體園區南區綜合大樓會議廳舉行決賽暨頒獎典禮，國家海洋研究院院長陳璋玲蒞臨頒獎，並與學子交流及嘉勉。

圖▲「2025第三屆諾大師海洋大數據競賽」陳璋玲院長勉勵青年學子。

同日亦與中華永續發展交流協會合作辦理「第四屆海洋永續論壇」，以「海洋環境 × 海洋大數據 × 永續治理」為主軸，於決賽評審時段邀請與會嘉賓與參賽團隊共同聆聽專題分享，串聯青年創意與產官學研對話，攜手推動藍色永續新未來。

廣告 廣告

此屆競賽以「資料驅動海洋創新」為核心，運用「國家海洋資料庫及共享平臺」(National Ocean Database And Sharing System, NODASS)分析海洋變遷趨勢，探討氣候變遷、海洋保育、漁業資源與藍色經濟等議題。初賽共吸引高中組30組、大專組16組報名，橫跨21所高中及30個大專校院科系，破百人參與，經過複賽最終共有高中組、大專組各8支團隊脫穎而出晉級決賽。

【高中組2組特優隊伍】

台中市立台中第二高級中等學校「大風吹吹什麼」以巴威、軒嵐諾與卡努颱風為例，探討颱風轉彎對海表溫度的影響。結果顯示，颱風不論直行或轉彎，皆會使路徑右側海水明顯降溫，且轉彎處海水回暖時間較長，顯示颱風路徑形狀是影響海溫變化的重要因素。

臺北市立內湖高中「有根之樹」聚焦2020至2024年間臺灣北部海洋熱浪事件，運用Python與統計模型分析海溫異常，聖嬰爆發讓赤道太平洋變暖，臺灣北部海洋熱浪明顯「大爆發」，累積持續達880天，顯示全球氣候事件與區域性極端現象之間存在密切關聯。

【大專組2組特優隊伍】

中華民國海軍軍官學校／國防大學「海洋的後裔」開發結合AI時序模型與小語言模型（LLM）的無人船風險推播系統，透過AI自動判讀海況並推播風險預測，展現AI應用於國防及海域安全的新潛力。

國立臺灣科技大學／國立虎尾科技大學「逐浪」結合多站點海氣象資料與機器學習，建構臺灣周邊海域風浪預測與再生能源潛能評估模型，指出西部海域具最佳風浪複合發電潛力，展現 AI 技術支援綠能轉型與離岸能源規劃的應用價值。

圖▲「2025第三屆諾大師海洋大數據競賽」決賽過程。

此屆競賽中，臺大海洋研究所博士生賴以平以「雙重身分」跨界共學，雙重身分參賽。她不僅指導內湖高中團隊晉級決賽，同時以研究生身分參加大專組競賽，以行動跨域實踐與知識推廣，展現科研與教育融合的多元風貌。

文藻外語大學國際經濟系學生首次參賽即晉級決賽，以社會科學視角切入海洋議題，探討產業永續與藍色經濟，展現「資料不設限」的創新精神。

中華民國海軍軍官學校與國防大學聯隊再次攜手參賽，延續跨校合作成果，憑藉穩健的研究實力與團隊默契，連續兩屆榮獲特優肯定。

此外， 在NODASS圖文創作項目中，學生們結合生活經驗與NODASS資料庫創造藝文與海洋科學有趣的連結。其中高中組內湖中學畫作的意涵，熱浪造成的火紅場景，天空如火一般熾熱，白化的珊瑚在海底遭到破壞，黑暗的海面宛如被災害消耗殆盡，用黑灰色的海洋與珊瑚，象徵已遭到破壞的海洋生態；用橘紅色的海浪，象徵「熱浪」在燒灼海洋；用不斷竄升的折線圖，代表自然破壞下溫度的上升；用長條圖意味著熱浪來襲時溫度上升的快速。

圖▲臺北市內湖高級中學「臺灣北部短期（2020-2024年）海洋熱浪觀察」的NODASS之創作圖。

國家海洋研究院並與中華民國永續協會共同舉辦「第四屆海洋永續論壇」，邀請國立臺灣海洋大學海洋生物研究所邵廣昭講座教授與國家海洋研究院陳璋玲院長共同與談「海洋環境之治理新策略」；國立中山大學海洋科學系張詠斌副教授則分享「海洋大數據之應用新契機」，促進跨領域觀點的深度交流。

國家海洋研究院院長陳璋玲表示：「這場競賽不僅是比賽，更是一場青年與海洋的對話。從資料中理解海洋，從創意中實踐永續，實踐『知其然，更要知其所以然』的學習精神，正是臺灣邁向藍色未來的力量來源。」。

海洋委員會及國家海洋研究院自114年起推動「建構海洋素養典範國家及海洋產業人才升級中長程計畫」，培養能與海共融、懂得運用科技的下一代，正是推動臺灣邁向藍色永續的關鍵。