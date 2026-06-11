AI浪潮席捲校園！宜大AI應用競賽113隊激戰，首設高中職組大秀跨域創新量能

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國立宜蘭大學「二O二六程式設計暨資訊及AI應用競賽」頒獎典禮大合照。（宜大提供）

▲國立宜蘭大學「二O二六程式設計暨資訊及AI應用競賽」頒獎典禮大合照。（宜大提供）

AI浪潮席捲全台，國立宜蘭大學於近日盛大舉辦「二O二六程式設計暨資訊及AI應用競賽」決賽與頒獎典禮。此屆賽事規模創下歷年新高，共吸引校內外一一三支隊伍同場競技；值得一提的是，今年首度增設「全國高中職組」，隨即吸引來自全國各地廿三支優秀隊伍熱烈參與，展現青年學子在人工智慧與資訊應用領域的豐沛研發能量與創新思維。

此次競賽由宜大AI推動辦公室、教務處及圖書資訊館共同主辦，賽制分為「創新實作專業組」、「創新實作推廣組」、「創意發想組」及「高中職組」四大領域，旨在鼓勵學生將資訊科技與AI技術結合，解決現實社會的實際問題。參賽作品主題多元，橫跨智慧製造、智慧農業、金融科技、醫療照護、教育創新及公共安全等關鍵領域，充分展現新世代人才跨域整合與實作的硬實力。

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國立宜蘭大學表示，人工智慧已是全球科技發展的重要趨勢，此次競賽不僅為學生打造了成果發表與交流的舞台，更期望透過實作激發創新思維。未來，校方將持續深化產學合作與跨域學習機制，推動智慧科技應用發展，致力為臺灣的數位轉型與AI產業，培育更多具備問題解決能力與產業競爭力的優秀人才。

經過校外專業評審團的嚴格把關與激烈評選，四大組別特優首獎名單出爐，作品皆極具產業應用潛力：

創新實作專業組：機械系與生機系團隊以「少通道 sEMG結合 2D-Transformer於多手勢之即時機械手控制系統」奪得特優首獎。

創新實作推廣組： 經管系團隊針對社會痛點，開發「結合圖神經網路與視覺化呈現之可解釋性人工智慧金融詐欺組織早期警示系統」拿下特優首獎。

創意發想組：資工系團隊的「茶園拉普達：數據驅動的精準農業與產量推論平台」獲特優首獎。

高中職組：新北高中團隊表現亮眼，以「消防員個別化危機即時可視化系統」抱走首屆高中職組特優首獎。

頒獎典禮當日，宜大校友會理事長陳俊雄、教務長陳懷恩、圖書資訊館館長吳寂絹與三位評審皆親自出席頒獎，給予獲獎團隊高度肯定。與會貴賓讚許參賽作品能緊密結合課堂所學與產業、社會需求，並勉勵學子持續精進專業能力、勇於創新實踐。