AI浪潮帶動先進封裝 嘉科二期環評初審通過

（中央社記者張雄風台北12日電）受惠於AI浪潮，先進封裝需求大增，南科管理局提嘉科二期計畫，希望引進先進封裝廠，本案今天於環境部進行第二次環評初審。環委建議補充修正後通過，將送環評大會審查。

環境部今天召開「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，因應AI市場快速發展，於嘉義園區周邊嘉義縣太保市規劃設置二期基地開發計畫，基地面積約89.58公頃，絕大部分為台糖土地（約88公頃），少部分為公有地及私有地。

環評委員表示，加強釐清各空污來源及加乘影響，並研提具體有效的減量、抵換措施；強化園區供水管理與緊急應變計畫，重新評估排水對環境影響等。

經內部會議討論，環委建議補充修正後通過初審，將送環評大會審查。

南科管理局長鄭秀絨接受媒體聯訪時表示，本案預期可落實創新科技及研發在地化，嘉科二期主要發展先進封裝，二期創造約3500人就業機會、年產值約新台幣2100億元；一、二期全區預估就業人數約9000人、總產值逾3000億元。

鄭秀絨解釋，在AI浪潮帶動下，先進封裝已成為目前的產能瓶頸，AI晶片必須透過先進封裝技術，才能完成最終產品並投入市場，而這些關鍵的先進封裝產能主要都集中在台灣。

鄭秀絨說，會就環委的意見盡快完成環評書件修正，希望能在農曆年前通過環評大會審查。（編輯：李亨山）1150112