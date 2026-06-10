AI浪潮帶動能源轉型 產官學金共議台灣能源自主與綠色金融
面對人工智慧（AI）快速發展帶來的龐大能源需求，由台灣ESG城市淨零突破協會與Asia SIF共同主辦的「2026為台灣未來充電：AI時代的能源自主與金融解方」論壇，9日在臺灣集中保管結算所登場。論壇匯聚產官學界專家及金融機構代表，吸引國內22家金控與銀行參與，共同探討AI經濟時代下，台灣如何強化能源自主、推動淨零轉型，以及運用金融力量打造永續競爭力。
↑圖說：與會貴賓(左起)理事長莊鈺谷、臺灣集中保管結算所董事長林丙輝、陳玉珍立委、歐洲經貿辦事處處長谷力哲(Lutz Güllner)、金管會副主委 陳彥良、銀行局副局長張嘉魁。（圖片來源：協會提供）
論壇由台灣ESG城市淨零突破協會理事長莊鈺谷揭開序幕，現場並邀請立法委員陳玉珍、歐洲經濟貿易辦事處駐台代表谷力哲（Lutz Güllner）、金融監督管理委員會副主委陳彥良、銀行局副局長張嘉魁及臺灣集中保管結算所董事長林丙輝等重量級貴賓出席，共同就台歐綠能合作及永續金融發展交換意見。
莊鈺谷表示，台灣身處全球半導體與AI供應鏈核心，擁有世界級製造實力，但也面臨能源轉型與穩定供電的雙重挑戰。在RE100國際趨勢下，如何兼顧產業發展、能源安全與淨零目標，以及透過金融資源協助企業完成低碳升級，將是台灣未來競爭力的重要關鍵。他強調，台灣不僅應扮演技術輸出者角色，更有機會成為亞洲永續金融與能源治理的重要樞紐。
↑圖說：理事長莊鈺谷表示，如何讓台灣成為亞洲永續金融與能源治理重要樞紐，是論壇重要核心價值。（圖片來源：協會提供）
論壇首場議題聚焦「AI超級週期與台灣能源主權」，由SEMI國際半導體產業協會能源合作組織台灣計畫主理人蔣大巍主講。他指出，國內企業在綠電採購過程中仍面臨制度與市場機制挑戰，未來需建立更成熟的能源市場架構，才能支撐產業淨零轉型需求。隨後，由臺灣亞太產業分析專業協進會理事長林昭憲、施羅德資本亞太區永續投資經理董欣心及亞太城市能源協會台灣代表鄒宏楷共同與談，從國際資本、綠色金融及區域能源治理等面向，分析AI帶動的電力需求成長對台灣能源安全的影響，並提出兼顧供應鏈韌性與經濟發展的策略建議。
在金融支持能源轉型議題方面，ING荷蘭國際集團亞太區永續解決方案團隊總監鄭雯分享金融機構如何透過創新綠色金融工具協助企業轉型；亞洲綠色資本董事總經理Edgare Kerkwijk則解析台灣離岸風電市場的最新發展與未來前景；歐洲永續投資論壇董事Cecilia Cisana以丹麥主權綠色債券推動能源轉型的成功經驗為例，說明金融工具在綠能發展中的關鍵角色；藍色債券加速器合作專案經理Juliette Macresy則從海洋經濟切入，探討藍色金融如何協助產業邁向淨零轉型。
↑圖說：Earth and Life Symbio策略總監暨聯合創辦人Yvonne Huang、台灣亞太產業業分析專業協進會理事長林昭憲、亞太區董事總經理暨獨立氣候與永續發展主管Chitra Hepburn、施羅德投資集團永續投資經理董欣心、亞太城市能源協會台灣代表鄒宏楷，共同進行趨勢分析座談。（圖片來源：協會提供）
下半場論壇則聚焦半導體與AI供應鏈落實RE100過程中的融資挑戰。永續諮詢顧問公司台灣辦公室負責人譚萬鏘指出，供應鏈減碳已成國際競爭新門檻，中小企業如何取得綠色融資將是關鍵課題。能源經濟與財務分析研究所（IEEFA）亞洲永續金融主管Ramnath Iyer則分析台灣降低進口能源依賴、提升能源自主的可行路徑。中華經濟研究院研究員兼秘書處處長羅時芳則介紹專為中小企業設計的「TRE100」綠電承諾機制，協助企業逐步接軌國際減碳要求。台灣智慧電能總經理邱玉典則提出「統購分銷」模式，探討如何透過制度創新改善再生能源市場供需問題。
論壇也邀集包括兆豐銀行、中國信託、凱基銀行、富邦銀行及玉山銀行等22家金融機構代表，針對「AI時代的能源安全與金融解方」進行跨界對話，聚焦綠色債券、藍色債券及資本市場機制如何加速能源轉型，並探討銀行業在推動再生能源發展與支持企業淨零轉型過程中的角色定位。
↑圖說：(左起)藍色債券加速器合作專案經理Juliette Macresy、ING荷蘭安智銀行總監Diana Tang、Earth and Life Symbio 總監暨聯合創辦人 Yvonne Huang 、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、亞太城市能源協會台灣代表鄒宏楷。（圖片來源：協會提供）
主辦單位表示，論壇不僅是交流平台，更希望凝聚產官學界共識，建立台灣能源轉型與AI產業發展的長期戰略方向。未來將持續推動金融資本投入綠色基礎建設與低碳供應鏈發展，協助台灣在AI新經濟時代下，同步提升科技競爭力、能源安全與永續治理能力，打造兼具韌性與永續的新經濟模式。
22家金控及銀行參與名單: 兆豐金控、兆豐國際商業銀行、中信金控、中國信託商業銀行、凱基金控、凱基商業銀行、富邦金控、台北富邦商業銀行、玉山金控、玉山商業銀行、第一金控、第一商業銀行、華南金控、華南商業銀行、臺灣金融、臺灣銀行、永豐金控、永豐商業銀行、元大金控、元大商業銀行、合作金庫金控、合作金庫商業銀行。
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