AI浪潮持續 龔明鑫允諾將思考「寬估」電力需求、積極算力布局

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經濟部今天舉辦經濟及產業發展諮詢會，龔明鑫會後與共同召集人、工總榮譽理事長許勝雄、電電公會理事長劉揚偉一同接受採訪。吳馥馨攝



經濟部長龔明鑫今（12）日主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，他會後受訪時表示，今天與會的工商團體代表多表示，AI可以應用在百工百業，AI浪潮下，在電力布局上盼能「寬估」電力需求，或者電力要思考未雨綢繆，對算力布局更積極；對此，經濟部都有把建言記錄下來。

經濟部今天舉辦經濟及產業發展諮詢會，龔明鑫會後也與共同召集人、工總榮譽理事長許勝雄、電電公會理事長劉揚偉一同接受採訪。

龔明鑫說，今天與會代表對半導體產業發展多有著磨，也看好AI產業發展，AI也可以應用在百工百業，讓百工百業發展更好。

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針對近來在野黨提案修正《空污法》，龔明鑫也不忘再次呼籲，根據工總表示，空污法修法可能對產業造成非常非非大困擾，懇請立法院就相關修法可以再審慎思考。

另外，也有公協會提醒，過去有研發替代役制度，如今迫切需要研發人才，能否再次重新思考相關機制。

龔明鑫也不忘替無人機預算發聲，他表示，有與會代表提及，軍工產業、無人機、機器人發展可以帶動工具精、精密扣件需求，無人機相關預算遭刪除非常可惜，盼能有彌補預算的機會。

許勝雄則表示，期待AI能廣泛應用，並在設計、生產、經營管理面有效協助企業。企業發展也要「打群架」、「以大帶小」。

劉揚偉則表示，電電公會在海外廣設科學園區，能帶領中小微企業走向國際，包括在美國、波蘭、法國、印度、墨西哥所投資的海外科學園區都非常受到歡迎。

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