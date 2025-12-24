AI浪潮推升記憶體緊缺！威剛攻上漲停價

▲隨著人工智慧需求快速攀升，記憶體價格大幅上漲，台北股市今（24）日資金再度聚焦相關個股。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 隨著人工智慧需求快速攀升，記憶體價格大幅上漲，台北股市今（24）日資金再度聚焦相關個股，其中威剛攻上漲停價223.5元，群聯也一度亮起紅燈。

根據外媒報導，AMD正著手升級旗下DDR5記憶體超頻技術。根據硬體監控工具HWiNFO最新測試版本資訊，AMD已加入對EXPO 1.20記憶體設定檔的支援，顯示其正為未來高頻DDR5與新一代處理器平台提前布局。

陳立白表示，AI 需求湧入，導致記憶體缺貨進入 20 年來最嚴重，客戶實際能拿到的量僅是下單量三成，「有錢也買不到」，根本沒有重複下單問題，「因為就算下再多單也沒貨可拿」，並預期這波合約價漲勢可望延續至少二到三季，2026年上半年供應仍偏緊。

廣告 廣告

威剛11月合併營收新台幣55.98億元，月增25%、年增逾6成，一舉刷新2006年12月、約19年來單月營收新高，也是史上單月第3名。

同時，群聯也指出NAND供貨端已出現配額管制，甚至有日系供應商明示「年底前無法交貨」，並上修NAND漲幅預期至5%~10%，為模組與控制晶片供應鏈增添想像空間。

群聯11月合併營收達新台幣70.22億元，較去年同期大增62%，寫下歷史同期新高，較上月小減0.62%，累計今年前11月營收達639.52億元、年增18%，亦刷新同期紀錄。

群聯執行長潘健成指出，11月群聯控制晶片總出貨量年增84%，其中，PCIe SSD控制晶片年增更達118%，顯示全球NAND儲存市場正快速朝向高速傳輸與高階技術邁進。

資金持續簇擁記憶體族群，威剛攻上漲停價223.5元，群聯一度攻上漲停價1290元，隨後漲停板打開，華邦電、南亞科午盤上漲逾4%，力積電上漲逾2%，旺宏上漲逾1%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國為什麼在乎日本升息？謝金河：很多人更關切自己面對的未來

科技股領軍走強、標普週三再創新高 台股開盤上漲73點

金價飆衝4497美元創高！黃金概念股趁勢追擊 光洋科創1年新高