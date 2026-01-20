AI浪潮撐半邊天 去年全年外銷訂單7437億美元衝高

（中央社記者曾筠庭台北20日電）受惠AI需求強勁，經濟部今天統計，2025年12月外銷訂單762億美元，創單月新高，年成長43.8%，連11紅，累計全年接單達7437.3億美元，創下新高，年增26%。

展望今年動能，經濟部樂觀預估，1月接單有望落在700億至720億美元，將刷新歷年同期表現，後續不僅有機會「月月站上700億美元」，更是不排除上看單月800億美元新水準。

經濟部統計處今天公布2025年12月暨全年外銷訂單統計，就主要貨品別觀察，科技貨品仍是成長主力，資訊通信產品12月接單金額達286.8億美元，創歷史新高，年增近9成；電子產品接單金額278.7億美元，創下歷年同月新高，年增39.9%；光學器材同樣受惠AI應用，光學檢測及量測設備帶動之下，年增13.1%。

傳統貨品方面，機械業受AI與半導體設備投資支撐，12月接單金額為20.4億美元，為去年各月最佳表現；基本金屬、塑橡膠製品及化學品則尚未翻轉，分別年減2.5%、8.2%及0.4%。

經濟部統計處長黃偉傑說明，除電子產品因消費性電子淡季影響呈現月減外，其餘主要貨品多呈現月增。電子產品成長動能仍以AI為主，但隨淡季來臨，短期出現回落屬正常現象；傳統貨品部分，廠商反映年底有庫存回補需求，但是否形成趨勢仍待觀察。

累計2025年全年統計，資訊通信2334.2億美元，年增35.7%；電子產品2916.2億美元，成長幅度37.9%，為主要接單貨品中，唯二擁有兩位數成長。

基本金屬全年接單230.9億美元，年減8.3%；機械209.5億美元，成長7.8%，塑橡膠製品與化學品難逃負成長局面，分別年減10.6%、5%。

黃偉傑指出，2025年全年外銷訂單較2024年度大幅增加1533億美元，其中資訊通信產品增加614.1億美元、電子產品增加800.7億美元，兩者合計貢獻超過9成，顯示AI是去年外銷訂單成長主因。

展望外銷訂單後續動能，黃偉傑表示，今年度AI商機預計會持續發展，且台美關稅談判底定，傳產部分將與競爭對手站上同一起跑點，因此今年將有望突破單月800億美元的新紀錄。（編輯：潘羿菁）1150120