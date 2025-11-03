AI浪潮改寫產業！11/8國際學者齊聚台北探討AI法治新趨勢

【緯來新聞網】



人工智慧（AI）快速融入日常生活，從醫療影像分析到生成式創作，科技帶來便利，也讓法律與治理成為新課題。由財團法人人工智慧法律國際研究基金會主辦的「第八屆人工智慧與法律國際學術研討會」，將於11月8日（六）在台北張榮發基金會國際會議中心登場，邀集國內外專家探討AI時代的法治挑戰與政策方向。

第八屆人工智慧與法律國際學術研討會將於11月8日登場，聚焦AI治理、數位主權與產業鏈重構。（圖／取自主辦單位網站）

本屆研討會以「AI時代下的產業鏈重構與法治政策」為主題，聚焦AI基本法、數位主權、供應鏈治理與AI應用等議題。活動自2018年舉辦以來已邁入第八屆，是台灣AI法律領域的重要國際平台。今年適逢AI法制進入政策成形關鍵期，主辦單位特別邀請來自美國、法國、日本、韓國、新加坡等國的學者參與，包括史丹佛大學Prof. Nathaniel Persily、法國洛林大學Prof. Florence G’sell、東京大學後藤元教授等人，共同與台灣產官學界對話。



此外，台灣重量級專家，包括清華大學王道維教授、政治大學劉宏恩副教授、聯發科技法務長宿文堂等人也將出席，從資料治理、AI醫療應用與企業法務實務等面向分享觀點。主辦單位表示，AI技術發展不僅挑戰傳統法律制度，也影響社會信任與產業競爭力，期盼透過跨國經驗與跨域交流，為台灣AI法治政策奠定更完整的基礎。



活動由實踐大學與東海大學共同主辦，並獲數位發展部、全國工業總會、司法官學院犯罪防治研究中心等單位協辦，永齡基金會特別贊助。活動相關資訊與報名方式，可至財團法人人工智慧法律國際研究基金會官網查詢。https://intlailaw.org/

