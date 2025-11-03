王子停止演藝事業！戀上人妻粿粿成小王 經紀公司發聲再道歉

【緯來新聞網】王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿夫妻，被范姜彥豐點名「破壞婚姻」，雖出面道歉但形象破裂，而他的工作也陸續受到波及紛紛取消，今（3日）經紀公司喜鵲娛樂無預警發出聲明「停止邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排」。

邱勝翊所有演藝事業規劃與所有活動安排都停止。（圖／翻攝自王子臉書）

王子在被范姜彥豐點名介入家庭後雖然道歉坦承越界，但風波仍延燒，他的工作接連受到影響紛紛喊停，今日經紀公司也發聲表示將暫停他所有演藝事業規劃與所有活動安排，「近日因公司藝人邱勝翊私領域的失當行為引起爭議估用社會資源造成諸多打擾，在此先向社會大眾致歉，並感謝大家的關心」。





經紀公司喜鵲娛樂對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，「我們深表歉意與遺憾」，並表示，「公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責，勇於承擔。最後，再次感謝大家的關心。」

王子（邱勝翊）介入范姜彥豐與粿粿夫妻婚姻。（圖／翻攝自粿粿臉書）

