AI浪潮正在飆！黃仁勳背板藏飆股名單 這家法人喊：別只押台股讓美股ETF補上第二隻腳

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黃仁勳Computex演講背板名單成AI資金風向球，009824追蹤指數成分股與背板美股科技重點企業重疊度逾6成。

AI投資浪潮持續延燒，美股作為全球最重要資本市場，也是AI科技發展核心基地，投資熱度始終最發燒。群益投信表示，對於目前滿手台股的投資人來說，現在更應該把美股納入配置，打造「台股＋美股」雙核心投資組合。

群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）兩檔美股ETF一檔主打市值型，一檔主打科技型，等於讓投資人既有「續航力」又具「爆發力」。

黃仁勳在Computex演講時，不是會有個背板嗎？其中被列名的企業便是市場追逐的焦點。群益指出，009824追蹤指數成分股與黃仁勳背板中的美股科技重點企業重疊度超過6成，預估十大持股更囊括輝達、蘋果、Alphabet、博通、Meta、微軟、美光、亞馬遜、科林研發、應用材料等科技巨頭。

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黃仁勳的一張背板，直接是AI供應鏈與未來美股主流資金的風向球。當市場開始追逐AI基建、算力、半導體設備、雲端服務與科技平台，這些被點名的企業也成為投資人最想卡位的核心標的。

009824鎖定美國科技巨頭，不只布局現任七巨頭，更把眼光放到下一批可能領頭的新科技霸主。隨著AI應用從晶片、雲端、資料中心一路擴散到軟體與終端設備，科技型ETF也被視為搶攻AI成長紅利的重要工具。

009823追蹤標普500指數，網羅美國500大頂尖上市公司，涵蓋近9成美股總市值，它代表的即是「美國經濟基本盤」。對投資人來說，這檔ETF主打的是投資廣度，適合想參與美股長期成長、追求大盤平均報酬的族群。

法人表示，從過去10年歷史經驗來看，下半年美股表現普遍優於台股，背後反映的是美國科技龍頭具備較強企業獲利、資金動能與產業趨勢優勢。加上美國經濟仍維持溫和增長，企業營運與獲利穩健，美股長多趨勢仍未改變。

對投資人來說，市值型ETF像是美股基本盤，科技型ETF則像是AI成長加速器。若想避免只押單一市場、單一題材，透過美股ETF同時掌握標普500長期趨勢與AI科技巨頭爆發力，將成為下半年資產配置的重要選項。



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