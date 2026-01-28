AI浪潮狂襲！台積電、美光擴產助攻 日半導體ETF創新高

財經中心／師瑞德報導

AI與記憶體擴產效應發酵，帶動日本半導體設備強勁成長。00954與00951今日同創掛牌新高。受台積電、美光擴產激勵，大摩上修市場預期，日本設備廠憑藉關鍵地位，獲利看俏！（AI製圖）

受惠全球AI晶片強勁需求及大廠積極擴產，日本半導體設備產業迎來成長週期。中信日本半導體（00954）與台新日本半導體（00951）25日雙雙創下掛牌新高，終場分別上漲2.69%與2.58%。00954經理人許家瑜引述摩根士丹利最新報告，將今年設備市場成長率上修至16%，明年則調升至18%，主要動能來自台積電先進製程擴張及記憶體廠的產能投入。

台積電美光齊發力 日本設備廠成最大贏家

廣告 廣告

美光近期宣布斥資240億美元於新加坡興建製造廠，擴充NAND Flash產能，此舉大幅激勵日本設備族群表現。今日日本測試設備龍頭愛德萬測試（Advantest）盤中大漲5%，Kokusai Electric盤中漲幅更達8%。由於日本供應鏈在半導體產業擁有無可取代的地位，隨大廠擴產趨勢明確，供應鏈中的關鍵設備商獲利預期也隨之看漲。

先進製程需求強勁 2026年支出成長看26%

許家瑜分析，AI引起的技術升級趨勢大幅提升訂單能見度，2026年全球先進製程資本支出成長幅度預估將達26%。先進製程設備具備高單價特性，有助於設備商獲利增長。展望日本半導體產業後市，在AI浪潮與先進製程推進的雙重利多下，長期展望維持樂觀，投資人可透過日股半導體ETF參與這波長線成長契機。

更多三立新聞網報導

習近平「偷著樂」！活到150歲有譜了 揭開不老「暗黑祕辛」

把錢錢變成喜歡的樣子！新台幣改版票選首日塞爆 央行：2/13前都能投

日股ETF吸粉破11萬！12檔人氣比一比 賺最多前三名出爐

關鍵時刻！渣打揭財富重分配「9大」法則 做錯「獲利恐全吐光」

