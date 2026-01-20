AI浪潮襲捲人力市場 Z世代工作族群最擔憂未來

調查顯示，最擔心AI搶走飯碗的工作世代，是1990年末，到2010年代初出生的「Z世代」。

據全球知名人力資源機構任仕達（Randstad），19日所公佈的一項調查報告指出，隨著企業日益依賴人工智慧與自動化，有高達五分之四的勞工，認為AI將影響，乃至取代他們的日常工作，其中又以在1990年之後出生，並生活在數位時代中的「Z世代」群體，最為擔憂。（葉柏毅報導）

任仕達在年度「工作趨勢報告」中指出，要求具備「AI代理」技能的職缺，已經飆升到高達1587%，調查數據也顯示，AI和自動化正逐漸取代低複雜度的交易型職位。

報告指出，儘管大多數公司仍然在等待AI投資熱潮所帶來的實質回報，但專注於AI的科技公司，已經開始用自動化來取代工作崗位，這股AI熱潮，將在未來幾年，形塑商業世界。

報告指出，最擔心AI搶走飯碗的世代，是1990年代末，到2010年代初期出生的一代人，也就是所謂的「Z世代」；而最不擔心AI搶走工作的，則是二次大戰結束後出生的「嬰兒潮世代」。數據同時顯示，近半數受訪勞工擔心，AI這項新興技術，對於企業所帶來的好處，將遠大於對工薪階層的好處。

這份報告調查了35個市場的2萬7000名勞工和1225名雇主，並涵蓋超過300萬個職缺。