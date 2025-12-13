AI浪潮襲捲電視業！ 中華網路頻道事業協會聚焦未來趨勢

主講人張瑞雄博士在「AI與電視產業發展的連結與契機」 專題演講中分享多項產業應用案例。（中華網路頻道事業協會提供）

為探討人工智慧在電視產業中的實際應用與未來趨勢，中華網路頻道事業協會於12日舉行「AI與電視產業發展的連結與契機」 專題演講。活動吸引眾多媒體從業者、學界代表與科技產業人士到場參與，現場交流熱烈。

本次演講由台北商業大學前校長張瑞雄博士擔任主講人，深入淺出介紹電視產業的現況及面臨的挑戰、AI 如何驅動內容生產，說明為何 AI 是電視產業不能忽視的關鍵，以及 AI 影響下的商業模式與廣告營收新契機。

張瑞雄博士現為台北商業大學榮譽講座教授、叡揚資訊數位轉型大使，並擔任全球品牌創新永續協會理事長。除了資訊科學的專業背景外，研究領域並涵蓋物聯網、大數據和人工智慧等，是中小企業數位轉型和智慧化的專家。演講中分享了多項產業應用案例，包括自動場景辨識與鏡位建議、即時字幕、自動粗剪、音訊修復、色彩初階調整、智慧特效與去背、快速製作多語言字幕與翻譯、觀眾行為分析與內容推薦、精準廣告投放等。顯示 AI 已成為媒體轉型的重要推力。

主講人張瑞雄博士現為台北商業大學榮譽講座教授、叡揚資訊數位轉型大使，並擔任全球品牌創新永續協會理事長。（中華網路頻道事業協會提供）

最後，張博士也提醒，AI 帶來創新，也帶來新的營運風險。電視台在導入 AI 、數據與精準廣告時，也會面臨不少挑戰。他也對於電視台導入AI ，提出了年藍圖的的建議。張博士以 豐富的產業經驗，透過理論與實例分享，讓參加的產學人士均感覺不虛此行。

中華網路頻道事業協會特於今（12日）舉行「AI與電視產業發展的連結與契機」 專題演講，吸引眾多媒體從業者、學界代表與科技產業人士到場參與。（中華網路頻道事業協會提供）

主辦單位中華網路頻道事業協會表示，希望透過此次活動促進業界跨域交流，協助電視產業掌握科技轉型契機，在全球媒體環境劇烈變動下保持競爭力。未來也將持續規劃相關論壇與工作坊，推動產學合作與創新實踐。





