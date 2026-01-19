AI浪潮進課堂 新北打造「人機協作」新學習

大坪國小-善用APP觀植物，涵養生態永續

新北市教育局今天(19日)表揚鶯歌國小、米倉國小、永吉國小與大坪國小榮獲「校訂課程亮點學校」。4校結合社區資源與教師專業，把AI數位思維融入校本課程，打造「人機協作」學習場域，引導學生在探究與行動中培養問題解決與跨域素養，讓學習從課堂延伸到生活，深化理解與應用能力。

教育局長張明文表示，新北市自109學年度起推動「校訂課程亮點計畫」，累計培育亮點旗艦學校4所、亮點學校21所。近年更鼓勵學校把AI轉化為課程發展的加速器，帶動教學現場持續升級，也助攻新北在教育部教學卓越獎屢創佳績，得獎只是手段不是目的，希望別忘了課程教學才是教育的核心工作，因此必須要把大部分的時間，放在課程發展與學校相關的規劃。

教育局長張明文說明，這波AI的應用，絕對是領導者帶頭，跟課程發展一樣，會是教育行政跟教育現場一個重要的契機，至於校長為什麼要帶頭？因為一個教育的問題絕對不是教務處、學務處或輔導處的問題，因此校長懂AI的時候，他可以把整個AI的應用，把它做全面性的串接，讓學校經營正常化。

本次獲獎學校展現「在地深耕×AI賦能」的多元樣貌。鶯歌國小以陶藝文化為底蘊，揉合閱讀文史與永續素養，把傳統工藝帶進數位人文學習，讓學生在創作、整理、表達與反思中，練出屬於自己的文化理解力與數位表達力。大坪國小則以學生為中心打造探索基地，發展AI生態辨識與環境數據分析課程，帶領孩子走入現地觀察、蒐集資料、分析判讀，從生活議題出發，培養精準觀察與解題能力。

教育局表示，為持續精進新課綱課程並接軌國際，每年挹注經費支持課程輔導、教師數位增能與成果發表。未來也會持續強化「AI＋在地」教學實踐，協助學校深化品牌特色，讓每個孩子在適性、智慧且有溫度的學習環境中成長，成為能與AI共學、也能用專業解決問題的終身學習者。