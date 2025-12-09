AI浪潮 企業貫徹人本、ESG

玉山金控董事長黃男州表示，AI本身要是綠色的，因為AI耗用很多電能，這問題需要解決。（王莫昀攝）

在AI浪潮席捲全球的此刻，台灣企業界積極尋求人本精神與ESG理念的融合，作為在快速變革中站穩腳步的關鍵。宏碁集團創辦人施振榮、中鼎集團總裁余俊彥與玉山金控董事長黃男州三大產業領袖9日在台灣上市櫃公司協會舉辦的論壇中，分享對AI發展的看法與實踐經驗，並點出企業如何以人為本，迎向永續的未來。

宏碁集團創辦人施振榮指出，「智能並不是智慧，人本才有智慧」，大家不必害怕智能的發展。如同引擎是體力的延伸，微處理器是腦力的延伸，到現在發展AI，如不採用，一定會變成輸家，「就這麼簡單」。施振榮強調，科技的責任其實也很簡單，就是「要發展豬八戒都會用的科技（簡單易操作），才是關鍵所在」。

談到數位化與節能減碳的結合，中鼎集團總裁余俊彥說明，目前他們已將AI、BIM（建築資訊模型）與IoT（物聯網）系統性導入工程專案。他舉例說，在重件吊裝作業中，會先使用BIM進行3D建模，再加上時間軸進行4D模擬，形成完整的吊裝計畫。IoT則提供現場人員、機具與設備的實際狀況，兩者比對後進行即時調整。未來則會運用AI來自動比對，產生備案，藉此掌握時程與成本，減少浪費。

在永續轉型的經營心法上，余俊彥也分享兩大心得：第一是「與時俱進，勇於銳變」，第二則是「上下齊心，目標一致」，強調企業內外溝通與共同努力的重要性。

「AI本身要是綠色的！」玉山金控董事長黃男州則直言，AI會耗用大量電能，必須處理其本身的能源效率問題，否則就違背環保原則。此外，他強調AI在ESG推動中的角色，例如在資料蒐集中，玉山已將顧客分為七大類：第一、二類符合國際標準，三、四類符合台灣或東南亞標準，五、六類則尚未符合任何標準，第七類則與玉山政策相左，不予承做，其餘六類將透過AI進行資料分析，幫助顧客如同「爬樓梯」一般，逐步邁向更高的ESG標準。