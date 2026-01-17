AI浪潮、矽盾轉移衝擊 凌濤邀楊應超、張善政剖析桃園科技城新方向

照片來源：凌濤臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台美關稅談判成果出爐，台灣面臨半導體產業「矽盾轉移」隱憂。桃園市議員凌濤今（17）日表示，以「桃園日新協會」發起人名義，邀請桃園市長張善政、台大兼任教授楊應超進行深度對談，探討桃園身為國門都市，未來發展的新方向；分析當「投資科技」遇上「科技治理」，讓市民了解全球最新動態，更有穩定的心法面對新挑戰。

凌濤提及，台大政經學院兼任教授楊應超在MBA畢業後跨域投入金融業，曾任職多家知名投行高管，被譽為亞洲科技硬體分析師第一名；而張善政是土木工程專業，從Google科技巨頭跨域投入政治實務，以行政院長治理格局、將科技帶入城市治理，打造桃園成為宜居、進步、且充滿人文溫度的智慧城市，獲得市民滿意度突破6成，政策主張引領全台走向、接軌國際社會，桃園城市光榮感名列前茅，兩人對談獲得外界高度期待。

廣告 廣告

凌濤表示，楊應超少有公開演講，很榮幸他答應日新協會邀請，特別排定行程從美國趕回台灣，預計下週在桃園分享觀點；台灣受惠於強勁的科技產業出口，台股強勢攻上3萬點大關，總市值晉升全球第7，但又有半導體「矽盾轉移」隱憂及關稅衝擊，此時此刻，邀請楊應超來談投資科技浪潮席捲全球，對桃園發展的思考，有非常及時的正向幫助。

凌濤強調，希望透過兩位科技人的對話，在AI浪潮下，討論跨域經驗與科技治理方法，持續提升桃園競爭力，打造桃園成為引領世界的智慧城市，同時符合日新協會「從國際視野到在地實踐」，持續深耕桃園議題的主張。

對於「日新協會」為主辦單位，凌濤說明，協會的名字源自國父孫中山的化名「孫日新」，寓意「日日新，又日新」，他發起這個協會，希望透過「國際視野、城市發展、青年栽培、在地文化」4大目標，讓桃園青年有更多機會建立國際視野，連結全球與在地、參與公共事務，「日新又新」地為城市與社會注入新動能。

凌濤強調，協會除了持續辦理「日新對話」系列演講外，也將發起「日新學塾」平台，讓更多桃園在地青年，透過講演、實務政策行動，建立對城市發展與國際視野的執行力；結合國會法案，提出議題發想企劃與在地法案實踐，以此鼓勵更多具社會責任與國際視野的青年投入公共領域，跨黨派色彩、不分立場界線，為桃園乃至於台灣的未來注入嶄新能量。

照片來源：凌濤臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

戴錫欽憂新北市長整合遲緩 李四川定調1月底先完成「這件事」

掏身分證轟台派無知 陳玉珍：我是中華民國福建金門人

【文章轉載請註明出處】