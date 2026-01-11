【AI深偽不雅惹議】印尼封鎖Grok 全球首例

記者廖子杰／綜合報導

印尼通訊與數位部10日宣布，基於對人工智慧（AI）生成色情等不雅內容的疑慮，將暫時封鎖馬斯克旗下AI聊天機器人Grok在該國的服務，成為全球首個全面封鎖Grok的國家。

英國《衛報》報導，Grok近期因圖片生成功能允許用戶透過簡單指令，產出與婦孺有關的不雅照片而造成爭議，引發各界撻伐。多國政府、研究人員和監管機構紛紛呼籲展開調查，或祭出僅限付費訂閱者使用等手段加以規範。

印尼通訊與數位部長穆迪雅10日透過聲明表示，為保護婦女、兒童與大眾免於AI技術生成虛假或不雅內容風險，雅加達當局已暫時封鎖Grok應用程式存取權，並強調政府一致認為，「未經同意的深偽（deepfake）行為嚴重侵犯人權、尊嚴，以及公民的數位空間安全」，且透露已傳喚社群媒體平臺「X」代表要求說明。

馬斯克日前回應一則有關不雅影像的貼文曾說，任何利用Grok製作非法內容者 ，「將承擔與上傳非法內容者同等的法律後果」；但開發Grok的馬斯克旗下新創公司xAI，尚未回應置評。歐洲官員和部分科技倡議人士則直言，若只將Grok功能限縮於付費用戶，恐無法有效解決涉及性露骨深偽內容的社會疑慮。

擔憂AI生成深偽不雅內容，印尼宣布暫時封鎖Grok服務，成全球首例。（達志影像／美聯社資料照片）