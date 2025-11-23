AI深偽影片稱低調赴中 王世堅澄清：我一直都在台灣

政治中心／林彥君、宋弘麟台北報導

AI深偽影片，又找上綠營政治人物，這次目標是王世堅！影片中他拿著自拍桿，對著鏡頭說，雖然是綠營的人，但他去中國不代表民進黨，從臉到髮型都逼真還原，但卻是說著一口中國口音，影片在網路瘋傳之後，王世堅也在臉書上緊急發聲明澄清，一直都在台灣，大家不要被騙了。

立委（民）王世堅（11.21）：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」質詢金句變神曲，王世堅前幾日在立法院開金嗓，唱著自己的成名曲沒出息，這首歌爆紅之後，不僅引發話題，現在網路上更流傳這支影片。

低調赴中？王世堅駁「AI假影片」 澄清「不用抖音也沒去中國」

AI深偽影片，又找上綠營政治人物，這次目標是王世堅！





AI變造影片：「我來大陸不像館長有大幫（成群的人），人馬有專人拍攝我自己拍。」王世堅一身便裝，手提著大包小包，還拿著自拍棒，開心喊我來大陸，甚至還說自己不代表民進黨。AI變造影片：「我是綠營的人，大陸人肯定不歡迎，希望不被揍就行了，我是以個人身分來大陸了，不代表民進黨。」

無論臉部表情、還是髮型，都與本人極為相近，但仔細停看聽，其實破綻百出，不僅講著中國口音，底下還有破千則用簡體字留言，似乎是有心人士，利用王世堅用AI深偽技術處理，混淆視聽。

資安相關業者張光宏：「現在用網路上免費的AI運算，會給你的解析度都不高，如果是政治人物，要放到網路上的影片，解析度不會這麼模糊，試圖就是希望引起看的人，然後對這個人物產生，所謂的仇恨跟情緒，那這就達到他們想要的目的。」





低調赴中？王世堅駁「AI假影片」 澄清「不用抖音也沒去中國」

王世堅也緊急在臉書發出聲明，澄清一直都在台灣，未來也沒有去中國相關的計畫。





資安專家指出，這類影片解析度都偏低，是深偽技術常見的特徵，王世堅也緊急在臉書發出聲明，澄清一直都在台灣，未來也沒有去中國相關的計畫，請大家別被不肖人士欺騙，他強調個人不用抖音、YouTube，其他平台出現的內容，一律都不是真的，中國對台認知作戰、假消息攻勢從沒間段，國人千萬別被牽著鼻子走。

