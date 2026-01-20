AI深偽成性犯罪工具！日本無業男製「女星裸照」海撈千萬 50萬張照驚呆警方

日本一名無業男子，靠著AI技術製作大量女星不雅照，讓他賺進超過1千萬日幣。（示意圖，由AI生成）

生成式AI技術淪犯罪溫床！日本警視廳近日破獲一起震驚演藝圈的「性部分深偽（Sexual Deepfake）」案。一名31歲男子涉嫌利用AI軟體，將多位知名女星的臉部圖像合成至色情照片中，並架設付費網站供人閱覽。警方在其住處電腦搜出高達50萬張非法影像，不法獲利估計超過千萬日幣，目前該男子已被逮捕移送法辦。

AI 換臉女星牟利 免費軟體竟成犯罪利器

根據《NHK》報導，家住札幌市西區的31歲無業男子千葉達郎，涉嫌自2022年12月至2025年5月間，惡意使用網路上的免費生成式AI軟體，針對多名活躍於螢光幕前的日本女星進行「深偽加工」。

男子先透過AI產出極其擬真的性愛影像，隨後在社群平台（SNS）架設宣傳帳號，發布「樣品照」藉此吸引網友目光，並引導受眾進入其經營的會員制網站。

採定額訂閱制 兩年「無本生意」海撈1,100萬日圓

警視廳調查發現，該名嫌犯並非隨機散布，而是採取「定額付費制」的高級會員模式經營。網友需支付固定費用，才能在網站上解鎖這些受害女星的「假裸照」。

警方初步估計，嫌犯在短短2年多的時間內，靠著這些AI合成影像獲利約1,100萬日圓（約新台幣220萬元）。男子被捕後承認，他將這些非法收入用來支付日常生活開銷。

電腦藏50萬張非法私密照 規模之大歷年罕見

最令搜查人員感到震驚的是，在男子住處查獲的電腦硬碟中，竟存放了超過50萬張以女星臉孔合成的「性部分深偽」影像。這顯示嫌犯極可能利用自動化腳本或高效能AI持續產出內容，受害女性範圍恐怕極廣。

目前嫌犯已依「猥褻電磁紀錄媒體陳列罪」移送法辦。日本警方表示，隨著AI技術門檻降低，這類侵害名譽與人格權的「數位性暴力」犯罪正急速增加，未來將進一步追查是否有其他共犯或相關非法網站。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

