AI深偽技術氾濫！名醫遭冒名代言醫療產品 專家籲別輕信

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

社群平台常看到知名醫師推薦防打鼾或改善呼吸中止症的保健神器嗎？當心落入陷阱！近期不法集團利用AI深偽技術冒用醫師形象與聲音製作不實醫療廣告。彰基醫學中心總院長陳穆寬及彰化縣警察局局長陳世煌共同呼籲大眾提高警覺，切勿輕信網路推銷，以免破財又延誤正規治療。

AI深偽假冒逼真度極高 小心破財還傷身

近期網路上出現多支假冒彰基總院長陳穆寬教授的影像，不法分子盜用其聲音，包裝成醫療建議。影片藉此推銷防打鼾、耳鳴、呼吸中止症及其他醫療復健相關產品。深偽技術甚至還穿插陳穆寬總院長常用的「謙卑服事」等語句，逼真程度極高，容易使民眾誤以為是代言產品而轉傳購買。所幸警察局團隊迅速下架深偽詐騙影片，陳穆寬總院長也提醒，這類假冒醫療商品的詐騙，不只侵害錢財，更會嚴重傷害身體。

廣告 廣告

▲ 防詐大使王中平（右二）、陳世煌局長（中）、陳穆寬總院長（左二）共同高喊「打擊詐欺、全力出擊」口號，展現警方與醫界合作決心。

醫學中心嚴守規範 醫師不得代言商業產品

彰基發言人張尚文強調，院方重視實證醫學與醫學倫理，院內醫師絕對不得為商業醫療產品代言。民眾若在網路上看到以院方或醫師名義推薦藥品與保健食品，或要求加入通訊軟體群組私訊購買，都應提高警覺切勿輕易匯款。

警察局長親授識破詐騙手法 一聽不對立即掛斷電話

陳世煌局長分享，不法集團曾一天內兩次打電話假冒反詐騙專線。詐騙份子聲稱個資外洩涉嫌洗錢並要求製作筆錄，陳世煌局長機警反問對方隊長身分，對方驚覺苗頭不對立刻掛斷電話，顯示詐騙手法日益猖獗。

▲ 彰化縣警局局長陳世煌（左）致贈陳穆寬總院長（右）穿著刑事警察局制服的客製化警察泰迪熊。

表情僵硬、嘴形不同步恐為造假 匯款前定要求證

陳世煌局長提醒，詐騙集團常冒用公眾人物影像結合假醫療建議詐騙。民眾若發現影片中人物表情僵硬、眨眼不自然或嘴形與聲音不同步，應立刻提高警覺。若接到顯示特定符號的國際來電也務必留意，防範假好友攀談借錢，匯款前務必確實求證。

停、看、查三原則 防範不實廣告

彰基強調任何涉及疾病治療與醫療建議的資訊，都應回到醫療院所與專業醫師諮詢。面對逼真的AI技術與可疑醫療廣告，務必做到下列防範步驟：

停：先停止觀看與轉傳相關醫療推銷影片，且不急著購買產品。

看：觀察細節，不輕信社群廣告或名人代言的醫療保健影片。

查：透過醫療院所官方網站、官方電話或反詐騙專線進行查證。

若發現已受騙，應妥善保留截圖、對話紀錄與交易單據，並立即向警方報案，共同守護自身健康與財產安全。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·「走路1姿勢」恐害膝關節退化！ 醫曝「初期4方式」不用手術有機會逆轉

·關節專科醫師推10種運動，對膝關節保健有幫助，最簡單的只要躺床抬腿